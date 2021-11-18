В России начали создавать ПИФы специально для госслужащих

Управляющие компании начали создавать ПИФы, которые ориентированы на госслужащих, сообщает «Коммерсантъ». Их отличие заключается в том, что они помогают соблюдать закон «О государственной гражданской службе», в соответствии с которым госслужащие не могут владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Классические розничный фонд может иметь в портфеле зарубежные акции и облигации.
Как отмечает «Коммерсантъ», два специальных ПИФа начала формировать «ВТБ Капитал Управление активами», еще один фонд готовит «Сбер Управление активами». О соответствующих планах «Коммерсанту» сообщили и в департаменте управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции».
Как считает заместитель гендиректора «КСП Капитал Управление активами» Дмитрий Ярцев, «создание фондов с такой инвестдекларацией — в какой-то степени возвращение в прошлое, когда они были более узкопрофильными». В свое время от них отказались из-за недостаточного спроса: отказ от зарубежных акций и облигаций сужает возможности заработать на росте фондового рынка.
В свою очередь генеральный директор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева считает, что в случае с госслужащими речь идет даже не о сегментации клиентов по благосостоянию, полу и возрасту, а скорей о субсегментации. «Появление специализированного продукта для госслужащих — это больше для привлечения внимания, позволяющего концентрировать маркетинговые усилия», — считает она.