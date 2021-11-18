Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые: две чашки кофе и чая в день снижают риск инсульта Хотя вполне возможно, что все дело просто в горячих напитках
Фоторепортажи
16Ситуация на белорусско-польской границе
24Снимок футбольного поля в Москве победил в престижном конкурсе
12:50 (мск), источник: ТАСС

Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Источник: РИА "Новости"

«У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная — уже, к сожалению, двузначная», — сказала она.

Если не снизить инфляцию сейчас, пострадают самые незащищенные группы населения, добавила Набиуллина.

«Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и, значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь. Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают и так наименее защищенные группы населения», — сказала она.

Набиуллина пояснила, что на высокий рост цены продуктов питания повлияли и не очень хороший урожай, и рост глобальных цен, и удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за того, что сократилось число приезжающих в Россию на сезонные работы трудовых мигрантов.

Она напомнила, что по базовому прогнозу ЦБ в следующем году инфляция приблизится к цели, будет между 4−4,5%.

«Наша ключевая ставка будет находиться в диапазоне 7,3−8,3%. Это сравнительно высокий уровень, но это только на следующий год, потому что в это время мы будем возвращаться к нормальному уровню инфляции. Особенно хочу обратить внимание на то, что проводимая Банком России политика не будет сдерживать экономическую активность, а напротив, будет способствовать выходу на траекторию устойчивого, сбалансированного роста», — указала она.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Checkmate: история создания и уникальность проекта
Почему в США, Канаде и Китае находили кости динозавров, а в России нет
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь