18:49 (мск), источник: ТАСС
Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей — до 12 654 рублей.
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«В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», — сказал Путин в четверг на совещании по социальным вопросам.
«Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно — на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц — это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня», — продолжил президент.
Глава государства добавил, что на размере прожиточного минимума «завязаны» и многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям, «поэтому важна даже не абсолютная цифра, а важно то, с чем это связано». «Напомню, эти пособия получают миллионы наших граждан. Естественно, что эти выплаты тоже вырастут», — сказал Путин.
Президент продолжил, что на совещании хотел бы подвести некоторые итоги предыдущих обсуждений по вопросам о социальной политике. Глава государства напомнил, что и в прошлые разы обсуждались «важнейшие вопросы, которые, безусловно, волнуют граждан». Это вопросы, связанные с повышением доходов, благосостояния, качества жизни людей, перечислил Путин, добавив, что такие темы по большому счету касаются каждого.
«Подчеркну: социальный блок — центральный в нашей государственной политике и один из ключевых приоритетов федерального бюджета. Над ним сейчас активно работают и депутаты Государственной думы», — заметил Путин.
Также президент поручил увеличить МРОТ в 2022 году на 8,6% — до 13 890 рублей в месяц. «В Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, в абсолютных цифрах примерно на 1 100 рублей. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц», — сказал глава государства.
Он указал, что «это решение затрагивает многих граждан».
И дело даже опять же не в абсолютной величине. Дело в том, что МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики.
Госдума в конце октября приняла в первом чтении законопроект об увеличении МРОТ в 2022 году до 13 617 рублей в месяц. В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц. Предполагалось, что в 2022 году он вырастет на 825 рублей.
Путин заявил, что в ближайшие дни внесет в Думу поправки об увеличении МРОТ и прожиточного минимума. «Прошу администрацию президента подготовить поправки о повышенной индексации в 2022 году прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда», — дал поручение он.
«В ближайшие дни внесу их в Государственную думу и прошу депутатов поддержать их в ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете», — сказал Путин.