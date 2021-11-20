22:39 (мск), источник: РБК
РЖД отменит или сократит более 40 поездов
Среди отмененных поездов: поезд «Экспресс» Москва — Петербург, поезд «Белые ночи» Петербург — Вологда, а также поезд № 15 Москва — Волгоград.
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Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) отменит или сократит периодичность курсирования 44 пассажирских поездов на фоне падения потребительского спроса, следует из телеграммы ФПК (есть в распоряжении РБК), подлинность которой подтвердили в компании.
В документе ФПК просит закрыть продажу билетов в том числе на следующие поезда:
«В случае необходимости и высокой востребованности, графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности», — заявили в пресс-службе ФПК, отметив, что на всех маршрутах, которые затронут изменения, курсируют альтернативные поезда.
В компании также обратили внимание, что в новогодний период планируется назначить около 500 дополнительных поездов по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: между регионами центральной России, на курорты Северного Кавказа, Черноморское побережье, в популярные горнолыжные центры, между городами Урала и Дальнего Востока.
В 2020 году во время жестких карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса, РЖД не раз объявляла об отмене поездов. В начале апреля прошлого года из-за падения спроса объявили об отмене более 50 поездов в России, в том числе нескольких «Сапсанов».
Позднее, в конце августа 2020 года, глава РЖД Олег Белозеров объявил о возобновлении курсирования почти 80% поездов дальнего следования.
Однако в октябре прошлого года ФПК вновь сообщила, что в осенне-зимний период будет временно ограничено движение 19 пар поездов дальнего следования и сокращена периодичность курсирования 38 пар поездов, спрос на которые минимален.
Тогда в компании заверили, что пассажиры смогут вернуть деньги за билеты, купленные на отмененные рейсы, в полном объеме.
Артём Кореняко, Виктория Тютина