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22:39 (мск), источник: РБК

РЖД отменит или сократит более 40 поездов

Среди отмененных поездов: поезд «Экспресс» Москва — Петербург, поезд «Белые ночи» Петербург — Вологда, а также поезд № 15 Москва — Волгоград.

Источник: Агентство «Москва»

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) отменит или сократит периодичность курсирования 44 пассажирских поездов на фоне падения потребительского спроса, следует из телеграммы ФПК (есть в распоряжении РБК), подлинность которой подтвердили в компании.

В документе ФПК просит закрыть продажу билетов в том числе на следующие поезда:

  • № 4/3 Москва — Санкт-Петербург (фирменный поезд «Экспресс») отправлением из Москвы с 23 ноября по 16 декабря, с 11 января по 13 апреля, из Санкт-Петербурга с 24 ноября по 17 декабря, с 12 января по 14 апреля;
  • № 25/26 Санкт-Петербург — Москва (фирменный поезд «Смена/А. Бетанкур — двухэтажный состав») отправлением из Санкт-Петербурга с 24 ноября по 22 декабря, с 12 января по 24 мая, из Москвы с 25 ноября по 23 декабря, с 13 января по 25 мая;
  • № 92/91 Москва — Мурманск отправлением из Москвы 9, 12, 13, 14 января, из Мурманска 11, 14, 15, 16 января;
  • № 35/36 Санкт-Петербург — Адлер (поезд «Северная Пальмира») отправлением из Санкт-Петербурга с 15 января по 18 апреля, из Адлера с 17 января по 20 апреля;
  • № 709/710 Москва — Нижний Новгород (поезд «Стриж») отправлением из Москвы 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22 декабря, с 10 января по 31 марта по субботам, понедельникам, вторникам и средам;
  • № 703/704 Москва — Нижний Новгород (поезд «Стриж») отправлением из Москвы 14, 18, 21 декабря, с 10 января по 31 марта по субботам и вторникам;
  • № 705/706 Нижний Новгород — Москва (поезд «Стриж») отправлением из Нижнего Новгорода 14, 18, 21 декабря, с 10 января по 31 марта по субботам и вторникам;
  • № 15/16 Волгоград — Москва с 17 января по 01 июня по дням курсирования, из Москвы с 18 января по 02 июня по дням курсирования;
  • № 617/618 Вологда — Санкт-Петербург (фирменный поезд «Белые ночи») отправлением из Вологды 30 ноября, 3, 7, 10, 14, 17 декабря, с 15 января по 29 апреля по дням курсирования, из Санкт-Петербурга 1, 4, 8, 11, 15, 18 декабря, с 16 января по 29 апреля по дням курсирования.
  • № 85/86 Нижневартовск — Москва, отправлением из Москвы с 16 января по дням курсирования до отмены, из Нижневартовска с 19 января по дням курсирования до отмены;
  • № 15/16 Челябинск — Москва, отправлением из Челябинска с 14 января по дням курсирования до отмены, из Москвы с 21 январяпо дням курсирования до отмены.

«В случае необходимости и высокой востребованности, графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности», — заявили в пресс-службе ФПК, отметив, что на всех маршрутах, которые затронут изменения, курсируют альтернативные поезда.

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В компании также обратили внимание, что в новогодний период планируется назначить около 500 дополнительных поездов по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: между регионами центральной России, на курорты Северного Кавказа, Черноморское побережье, в популярные горнолыжные центры, между городами Урала и Дальнего Востока.

В 2020 году во время жестких карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса, РЖД не раз объявляла об отмене поездов. В начале апреля прошлого года из-за падения спроса объявили об отмене более 50 поездов в России, в том числе нескольких «Сапсанов».

Позднее, в конце августа 2020 года, глава РЖД Олег Белозеров объявил о возобновлении курсирования почти 80% поездов дальнего следования.

Однако в октябре прошлого года ФПК вновь сообщила, что в осенне-зимний период будет временно ограничено движение 19 пар поездов дальнего следования и сокращена периодичность курсирования 38 пар поездов, спрос на которые минимален.

Тогда в компании заверили, что пассажиры смогут вернуть деньги за билеты, купленные на отмененные рейсы, в полном объеме.

Артём Кореняко, Виктория Тютина

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