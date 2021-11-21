Украина получила первую партию угля из США

«Сегодня в Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии. Судно класса “Панамакс” причалило в порт “Южный”», — говорится в сообщении компании. Уголь будет направлен для нужд государственных ТЭС ПАО «Центрэнерго». Отмечается, что импорт угля для компании «является временной мерой для покрытия дефицита топлива». Приоритетным остается использование украинского угля.
Следующая партия с углем из США и Колумбии ожидается в конце ноября, четыре — в декабре и одна — в январе. Они будут направлены ТЭС ДТЭК. Компания также импортирует уголь из Польши. В августе она подписала соглашение на поставку оттуда 340 тыс. т энергетического угля. Общий объем законтрактованного газового угля из Польши, США и Казахстана составил около 0,9 млн т.
Энергокризис на Украине связан с высокими ценами на газ и дефицитом энергетического угля. В конце октября Киев заявил о прекращении поставок из России. Москва объяснила это растущим внутренним спросом. Украина также утверждает, что Россия заблокировала транзит угля через Казахстан. Нур-Султан это отрицает, но признает некоторые ограничения из-за загруженности инфраструктуры с российской стороны.