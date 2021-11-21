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06:32 (мск), источник: © РИА Новости

В России изменится порядок выплаты пенсий

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В России с 1 января 2022 года вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, утвержденные Министерством труда и социальной защиты, сообщает «Парламентская газета».

Источник: © РИА Новости

Согласно обновленным положениям, доставлять и выплачивать пенсии на территориях, где введен режим чрезвычайной ситуации, смогут раньше. Для этого гражданину необходимо известить Пенсионный фонд соответствующим заявлением.

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Кроме того, у пожилых россиян появится возможность вносить уточнения в заявление о доставке пенсии: например, человек, пожелавший получать деньги через почту, сможет указать информацию о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы на свой счет в банке.

Одним из ключевых нововведений станет освобождение пожилых людей, признанных банкротами, от удержаний из пенсий.

Пенсию умершего могут получить его законные наследники: им необходимо направить заявление в ПФР. Также граждане, получавшие выплаты из негосударственных ПФ, которые перестали функционировать, все равно получат накопительную часть пенсии.

Ранее в Пенсионном фонде назвали условия для приостановки выплат. В частности, это может произойти, если пенсионер в течение полугода не получал положенные ему деньги. Помимо прочего, лишиться средств могут иностранные пенсионеры, у которых закончился срок действия вида на жительство, а также некоторые россияне, решившие постоянно проживать на территории другой страны.

Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, заявил, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в будущем году окажется на отметке в 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, в 2024-м — 20 469. В 2021 году с учетом индексации этот показатель составил 17 541 рубль.

Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной выплаты и страховой части. Фиксированная выплата не зависит от стажа работы и ежегодно индексируется. Страховая часть зависит от продолжительности страхового стажа и уровня зарплаты. С 2002 года основным критерием при ее расчете стал размер страховых взносов, а не стаж. Именно к нему чаще всего возникают вопросы.

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