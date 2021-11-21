Сальвадор построит город «Биткоин Сити» для майнинга криптовалют на вулкане

Власти Сальвадора заключили соглашение с блокчейн-компанией Blockstream для размещения биткоин-облигаций на сумму в $1 млрд в сети Liquid Network, рассказал Bloomberg главный стратег компании Самсон Моу.
Половину средств от продажи облигаций конвертируют в биткоин, другую потратят на инфраструктуру города и майнинговые станции, работающие на вулканической энергии.
«Биткоин Сити», по словам Букеле, планируется построить в восточном регионе Ла-Унион. Для снабжения города энергией у вулкана Кончагуа возведут геотермальную электростанцию. Жители не будут платить налоги на доходы, имущество и прирост капитала и смогут добывать криптовалюту с помощью геотермальной энергии. 10-процентный налог на добавленную стоимость власти используют для развития города.
«Инвестируйте сюда и зарабатывайте столько денег, сколько хотите. Это полностью экологичный город, который работает и получает энергию от вулкана», — заявил Букеле.
По официальным данным, почти 25% электроэнергии, произведенной в Сальвадоре, приходится на геотермальную энергию, отмечало CNBC.
С 7 сентября правительство Сальвадора признало биткоин официальным платежным средством. Букеле пояснял, что использование криптовалюты поможет Сальвадору привлечь инвестиции, повысить потребление и сократить расходы при денежных переводах для миллионов жителей, которые работают за пределами страны.
Как пишет Reuters, опросы общественного мнения показывают, что сальвадорцы скептически относятся к использованию биткоина как официальной валюты, а проблемы с внедрением токена привели к протестам на улицах.