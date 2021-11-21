Биржа объяснила ситуацию с бумагами «Роснано»

«По результатам обращения и анализа другой информации по эмитенту биржа будет принимать решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании», — сообщили в Мосбирже.
Там также отметили, что торги облигациями «Роснано» были приостановлены по предписанию ЦБ.
РБК направил запрос в Центробанк.
19 ноября госкомпания «Роснано» сообщила, что обсудила с кредиторами и крупными держателями облигаций возможные сценарии реструктуризации долгов, для того чтобы избежать «наиболее негативных сценариев». Вечером в тот же день торги на Мосбирже всеми выпусками облигаций «Роснано» на общую сумму более 70 млрд руб. были приостановлены.
«Роснано» была создана в 2007 году в виде госкорпорации для развития нанотехологий в России, но в 2011 году отказалась от этого статуса и была преобразована в акционерное общество, на 100% принадлежащее государству. С 2008 года до декабря 2020 года ее бессменным руководителем был Анатолий Чубайс (теперь спецпредставитель президента по международной климатической повестке). Его уход произошел на фоне передачи «Роснано» под управление госкорпорации «ВЭБ. РФ» в рамках реформы институтов развития. Представители Чубайса и ВЭБа отказались от комментариев.
Срок, на который останавливаются торги, а также причину приостановки биржа не указала.
В финансовой отчетности за первое полугодие 2021 года «Роснано» указывала, что обсуждает вопрос о предоставлении дополнительного финансирования, без которого компания, возможно, не будет в состоянии обслуживать долг.
«Исходя из состояния оценки ликвидности группы в ближайшем обозримом будущем, руководство группы полагает, что потребуется дополнительное финансирование со стороны акционера (100% акций “Роснано” принадлежит государству. — РБК), в том числе на обслуживание долга, а также для осуществления финансово-хозяйственной деятельности», — говорилось в отчетности по МСФО.
У «Роснано» девять выпусков облигаций: три классических на 31,4 млрд руб. и шесть биржевых на 40,18 млрд руб. Они размещались среди инвесторов в период с мая 2014 года по декабрь 2020 года. По пяти из этих выпусков компания должна осуществить выплату полугодового или квартального купонного дохода в декабре (по ставкам от 6,75 до 12,75% годовых).