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00:55 (мск), источник: РБК

Налоговая служба запланировала отказ от деклараций 3-НДФЛ

В целом, возможность отказаться от заполнения деклараций будет зависеть от доступа налоговиков к данным, сказал в интервью РБК глава ФНС Даниил Егоров. Сейчас россияне подают около 14 млн деклараций в год.

Источник: РИА "Новости"

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в интервью РБК рассказал, что в будущем ведомство планирует отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ.

«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — сказал он.

По данным ФНС, россияне подают около 14 млн деклараций в год. Возможность отказаться от заполнения деклараций будет зависеть от доступа налоговиков к данным, заметил Егоров.

«Если мы как налоговая служба имеем доступ к данным, по которым можно рассчитать налог, то мы можем себе это позволить. Если у нас нет доступа, тогда остается декларировать. Нужно еще пройти несколько этапов, чтобы плательщики могли спокойно производить уплату. Возвращаясь к вопросу об имущественных вычетах, на первый взгляд, это для нас никаких формальных выгод не несет. Но чтобы мы доверительно общались с плательщиками, они должны видеть, что мы не только контрольную функцию выполняем, но и сервисы для него автоматизируем. Именно поэтому мы прошли историю с инвестиционными вычетами, проходим историю с имущественными вычетами и покроем все остальные вычеты таким образом. Для вычетов не нужно будет сдавать декларации, они будут автоматизированы. Все вычеты планируем перевести на этот принцип к 2024 году», — заключил глава ФНС.

НДФЛ, как правило, уплачивается автоматически — он удерживается с заработной платы. Но есть случаи, когда налогоплательщики должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать декларацию:

  • при получении дохода от продажи имущества;
  • при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от людей, не являющихся близкими родственниками;
  • при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров ГПХ;
  • при получении выигрыша в лотерее;
  • при получении дохода от источников, находящихся за пределами страны.

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