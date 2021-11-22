Бизнес предупредил о перебоях с поставками из-за кризиса в Белоруссии

В распоряжении «Ъ» оказалось письмо от 18 ноября, в котором КСИИ (в него входят, например, Danone, Mars, Metro, PepsiCo, Sanofi, Coca-Cola, Unilever) предупредил первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о рисках в связи с миграционным кризисом на границе ЕС и Белоруссии. Через эту границу проходит около 10% российского импорта в натуральном выражении, включая продовольственные и непродовольственные товары, в том числе первой необходимости, медизделия, сырье, компоненты, упаковку и оборудование, говорится в письме. Более 90% поставок приходится на автомобильный транспорт.
На КПП «Бобровники» на границе с Польшей образовались очереди из грузовиков длиной более 25 км, время перехода увеличилось до 80 часов, тогда как день простоя одной машины обходится минимум в €500, говорится в письме. По данным КСИИ, на альтернативных объездных маршрутах через Латвию или Литву также начали образовываться пробки, притом что в нормальных условиях проезд по этим путям увеличивает затраты минимум на €300 на одну машину. Использование иного транспорта, отмечают в КСИИ, сопряжено с существенным увеличением стоимости доставки.
«Сохранение сложившейся ситуации может существенным образом повлиять на цепочки поставок и доступность товаров для населения, особенно учитывая увеличивающийся грузооборот и повышенный спрос на продукцию в преддверии новогодних праздников», — предупреждают в КСИИ. Бизнес просит Андрея Белоусова оказать содействие обеспечению межведомственной координации и подготовке к увеличению грузопотоков через границу РФ с Латвией. В пресс-службе правительства заявили «Ъ», что письмо пока не поступало. В Минтрансе и Минпромторге комментарии не предоставили.
Источник «Ъ» в крупной торговой сети говорит, что у компании на КПП «Бобровники» стоит несколько автомобилей. Пока ситуация не критическая, но прогнозировать дальнейшее развитие и последствия сложно, отмечает он. С задержками в прохождении грузов столкнулась сеть «Лента», подтвердил ее представитель, отказавшись уточнить детали.
Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes (BUD, Stella Artois, Corona Extra) Ораз Дурдыев говорит, что ситуация уже вызвала нехватку подвижного состава на данном направлении, а в перспективе может повлечь дефицит продукции, перебои с поставками и рост конечной цены для потребителя. В PepsiCo (бренды Pepsi, Lay’s, J7, «Домик в деревне» и др.) отмечают, что ситуация с прохождением границы продолжает ухудшаться и растущие заторы грозят разрывами в цепочках поставок. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков добавляет, что сложности с логистикой негативно сказываются на рентабельности поставщиков из-за простоя автотранспорта.
Управляющий директор ГК «Совтрансавто» Владимир Тян говорит, что само по себе перенаправление грузов на другой КПП не решит проблему: с учетом действующих мер контроля и возможностей инфраструктуры пропускная способность остается ограниченной. По словам источника «Ъ» на рынке, бизнес в данном случае надеется «на политическое решение вопроса».
Между тем премьер Польши Матеуш Моравецкий 21 ноября предупредил, что страна готова к полному закрытию границы, транзита и торговли с Белоруссией. Исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина говорит, что с учетом максимально широкого перечня перевозимых товаров ущерб от возможного полного закрытия границы для российских потребителей и бизнеса «даже представить сложно».
Анатолий Костырев