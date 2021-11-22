06:25 (мск), источник: РБК
Россияне назвали размер достойной пенсии
В Москве уровень ожиданий от достойной пенсии почти достиг ₽50 тыс. Но есть и города, где этот показатель не дотягивает до ₽40 тыс.
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Среди жителей крупнейших городов России выросло число тех, кто считает, что после достижения пенсионного возраста они смогут жить на деньги, которые будет выплачивать государство, следует из данных опроса SuperJob (есть у РБК).
В опросе приняли участие 32 тыс. респондентов из всех округов России.
В среднем по стране 28% респондентов заявили, что после достижения пенсионного возраста будут работать и жить на зарплату, 24% рассчитывают на государственную пенсию, 14% планируют жить на сбережения, 4% — на выплаты негосударственных пенсионных фондов, еще 7% назвали иные источники дохода, например поступления от сдачи в аренду недвижимости, дивиденды
Что касается уровня пенсии, то здесь ответы зависели не только от уровня дохода (чем он выше, тем выше и ожидания), но и от возраста. Например, молодежь до 24 лет считает достойной пенсией 35,8 тыс. руб. в месяц, россияне старше 45 лет — 45 тыс. руб. В среднем же по стране россияне назвали сумму в 43 тыс. руб., что на 8% выше, чем в прошлом году.
На 1 января 2021 года средний размер пенсии в России составлял 15 744 ₽, в следующем году эта сумма вырастет до 18 521 ₽, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.
Артем Филипенок