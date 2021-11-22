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06:25 (мск), источник: РБК

Россияне назвали размер достойной пенсии

В Москве уровень ожиданий от достойной пенсии почти достиг ₽50 тыс. Но есть и города, где этот показатель не дотягивает до ₽40 тыс.

Источник: Reuters

Среди жителей крупнейших городов России выросло число тех, кто считает, что после достижения пенсионного возраста они смогут жить на деньги, которые будет выплачивать государство, следует из данных опроса SuperJob (есть у РБК).

Справка
Пенсия: отвечаем на главные вопросы о том, как обеспечить свое будущее

В опросе приняли участие 32 тыс. респондентов из всех округов России.

В среднем по стране 28% респондентов заявили, что после достижения пенсионного возраста будут работать и жить на зарплату, 24% рассчитывают на государственную пенсию, 14% планируют жить на сбережения, 4% — на выплаты негосударственных пенсионных фондов, еще 7% назвали иные источники дохода, например поступления от сдачи в аренду недвижимости, дивиденды и т. п. Примечательно, что в 2009 году более 30% граждан собирались жить на сбережения, а на государственную пенсию рассчитывали лишь 7%.

Что касается уровня пенсии, то здесь ответы зависели не только от уровня дохода (чем он выше, тем выше и ожидания), но и от возраста. Например, молодежь до 24 лет считает достойной пенсией 35,8 тыс. руб. в месяц, россияне старше 45 лет — 45 тыс. руб. В среднем же по стране россияне назвали сумму в 43 тыс. руб., что на 8% выше, чем в прошлом году.

  • При этом в Москве на 4 п.п. по сравнению с доковидными временами выросло число тех, кто рассчитывает жить на пенсию. Количество ответивших таким образом достигло 25% и сравнялось с теми, кто намерен продолжать работать. Достойной пенсией в столице считают в среднем 48 тыс. руб. — это больше, чем во всех других мегаполисах страны.
  • В Санкт-Петербурге число готовых жить только на пенсию выросло с 15 до 26%. По величине пенсионных ожиданий город на Неве на втором месте после Москвы (47 тыс. руб. в месяц).
  • Городами, где больше всего рассчитывают жить на пенсию, оказались Киров (35%) и Волгоград (32%). Меньше всего на нее рассчитывают в Екатеринбурге (16%). Похожая картина и в Казани (19%), где с 25 до 34% выросло число тех, кто готов на пенсии работать или подрабатывать, а также в Краснодаре (16%).
  • Пермь оказалась на первом месте среди городов с наибольшим процентом готовых жить на личные сбережения (20%). Работать на пенсии там готовы 40%, а рассчитывают на государственную пенсию как основной источник дохода 19%. Близкие к Перми показатели и у Самары.
  • Наименьшие запросы в плане размера пенсии продемонстрировали жители двух городов. В Ижевске достойной пенсией опрошенные назвали 39,4 тыс. руб., а в Кирове — 39 тыс. руб.

На 1 января 2021 года средний размер пенсии в России составлял 15 744 ₽, в следующем году эта сумма вырастет до 18 521 ₽, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

Артем Филипенок

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