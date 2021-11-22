Икра подорожала до исторического максимума

В октябре 2021 года средняя цена лососевой икры в рознице впервые превысила отметку 5 тыс. руб. за 1 кг, следует из данных Росстата. До такого уровня цены на красную икру не поднимались ни разу за всю доступную историю наблюдений с 2000 года. За 20 лет икра, согласно подсчетам Росстата, подорожала в 7,4 раза: в октябре 2000-го 1 кг стоил в рознице 675,2 ₽
Цены выросли, несмотря на увеличившуюся добычу лососевых, которые дают красную икру. В конце лета и осенью после начала лососевой путины (то есть когда стартует сезон добычи этих рыб) цены на икру будут снижаться, прогнозировало ранее Росрыболовство.
Подорожала в рознице и красная рыба: цена за 1 кг лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде выросла в октябре 2021 года год к году на 16% — с 726,9 до 845,3 ₽
Лососевая икра в рознице непрерывно дорожает с начала 2020 года, свидетельствуют данные Росстата. В ноябре прошлого года накануне новогодних праздников средние цены перешагнули планку в 4 тыс. руб. за 1 кг, побив предыдущий рекорд августа 2018 года (3,9 тыс. руб.).
В 2021 году весной оптовые цены на красную икру были на 30−50% выше, чем в эти же месяцы прошлого года, а розничные цены держались на рекордных уровнях. Подорожание икры эксперты объясняли небольшим предыдущим уловом лососей на Дальнем Востоке. В 2020 году путина оказалась самой неудачной как минимум за последние пять лет: по сведениям Росрыболовства, улов составил менее 300 тыс. т.
На фоне роста вылова, «безусловно», стоит ждать снижения цен, говорил в начале сентября в интервью РБК глава Росрыболовства Илья Шестаков. «В этом году мы поймали достаточно большой объем красной рыбы — порядка 500 тыс. т, в прошлом — около 300 тыс. т. То есть объем предложения будет значительный. И понятно, что, так или иначе, цена на красную рыбу и на икру будет снижаться», — убеждал чиновник.
Традиционно основной объем лососей добывают на Камчатке — активный вылов там завершился еще в сентябре. Улов стал одним из рекордных за всю историю наблюдений и превысил 533 тыс. т, уточняет президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. По его словам, это почти на 80% превышает прошлогодний показатель. Производство красной икры, по прогнозу ВАРПЭ, составит около 27−30 тыс. т при емкости внутреннего рынка 14−18 тыс. т.
Предпосылок для роста цен на продукцию из тихоокеанских лососей нет, утверждает представитель Росрыболовства. По его предварительным данным, вылов лососевых на Дальнем Востоке в 2021 году составит 538 тыс. т — это является третьим результатом в истории российского промысла, лишь немного уступая показателю 2009 года. Производство красной икры за девять месяцев 2021 года выросло по сравнению с тем же периодом 2020 года более чем в два раза: с 9,9 тыс. до 20,7 тыс. т. С учетом роста производства лососевых в товарной аквакультуре и, соответственно, производства красной икры, в том числе форели, предложения на рынке достаточно, для того чтобы динамика цен была нисходящей, констатируют в Росрыболовстве.
Что происходит с оптовыми ценами
У самих рыбаков отпускные цены на красную рыбу и ее икру не выросли, а, напротив, снижаются, уверяет Зверев. По его данным, у рыбаков во Владивостоке 1 кг горбуши, основной рыбы в общем объеме добычи лососей, в октябре этого года стоил 180−190 ₽, что примерно на 20% ниже, чем годом ранее. Цена 1 кг икры горбуши у рыбаков упала год к году примерно на 15%, с 3,3 тыс. до 2,8 тыс. руб.
Про снижение оптовых цен заявляет и Росрыболовство. На Дальнем Востоке цена на горбушу в этом ноябре снизилась год к году на 38%: с 225 до 140 ₽ за 1 кг. В Центральной России горбуша подешевела на 31%, с 245 до 170 ₽ за 1 кг). Но в Росрыболовстве признают, что оптовая цена других видов лососевых — кеты и нерки — выросла. На сколько, представитель ведомства не уточнил.
Почему икра дорожает в рознице
Не прекратившийся осенью рост розничных цен в Росрыболовстве связывают с ажиотажем, который создают спекулянты перед новогодними праздниками. Традиционно под конец путины и накануне длительных праздников в целях реализации остатков на складах спекулянты создают ажиотаж, что приводит к росту цен, поясняет представитель Росрыболовства. Потребителей, которые не всегда знают о реальных производственных показателях, вводят в заблуждение, и они «выполняют намеченное недобросовестными участниками рынка», убеждены в ведомстве.
Дефицита лососевой икры не будет, подчеркивает представитель Росрыболовства. Он напоминает: потребности внутреннего рынка оцениваются в 16−17,5 тыс. т, а производство только за девять месяцев превысило этот показатель на 25%.
Повышение цен на красную икру — сезонное, перед Новым годом, когда спрос на нее традиционно растет, говорит президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети рыбных магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев. Закупать деликатес к праздникам россияне начинают в октябре. «Судя по вылову, цены должны быть ниже, но на рынке явный ажиотаж», — согласен Корнев.
Оптовые цены на лососевую икру в сентябре падали до 3,2 тыс. руб., но две недели назад они «снова пошли вверх», указывает вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. По его словам, качественной икры дешевле 3,6 тыс. руб. в опте сейчас нет — несмотря на то что икры произведено в два раза больше, цены в опте практически не упали, так как «уже начался предновогодний ажиотаж и все решили заработать». Раньше января 2022 года, когда спадет новогодний ажиотаж, цена на икру вниз двигаться не будет, полагает собеседник РБК.
«Бизнес на Дальнем Востоке сосредоточен в руках 10−15 компаний, которые между собой обмениваются информацией. Если все повторяют, что икра будет расти в цене, то они и будут ее увеличивать», — добавляет Корнев.
На ситуацию с ценами в рознице негативно влияет и резкое, практически двукратное повышение стоимости перевозки, добавляет Зверев. Доставка рыбной продукции с Дальнего Востока в центр России подорожала с 12−13 до 25−27 ₽ за 1 кг. Стоимость доставки — один из основных факторов, который влияет на цену красной икры и рыбы, и если правительство решит субсидировать перевозку горбуши с Дальнего Востока в центр, как это предлагало в октябре Росрыболовство, это положительно отразится на ее доступности для потребителя, считает президент ВАРПЭ. Логистика действительно подорожала, но в отличие, например, от селедки, ее доля в стоимости более дорогой красной икры небольшая, и это не такой существенный фактор, возражает Фомин.
Ретейлер X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), как уверяют в его пресс-службе, сдерживает закупочные цены на красную рыбу и икру за счет экономии собственных затрат, поэтому цены на полке увеличиваются меньшими темпами и их изменение происходит «максимально комфортно для потребителей».
РБК направил запросы в «Магнит», «Ашан», «Ленту», «Азбуку вкуса» и «О'Кей».
Как часто россияне покупают красную икру
Россияне «распробовали» красную икру, когда цены на деликатес падали после рекордного улова 2018 года, напоминает Фомин. Тогда каждый третий россиянин за год с октября 2018-го по сентябрь 2019 года хотя бы раз покупал красную икру, а большинство семей покупали ее не только чаще, но и больше, отмечала исследовательская компания GfK.
Но как только цены начали вновь повышаться, потребление снизилось: в июне 2021 года GfK фиксировала, что за последний год продажи красной икры упали на 20%.
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