Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые выяснили, как мозг бабушек реагирует на внуков Они больше связаны с ними эмоционально
Фоторепортажи
15Названы победители The Comedy Wildlife Photography Awards
10Птицы-рекордсмены и их необычные рекорды
10:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Мосбиржа возобновила торги облигациями «Роснано»

Мосбиржа, как и анонсировала ранее, возобновила торги облигациями «Роснано». В пятницу, 19 ноября, биржа приостановила торги бумагами госкорпорации на основании предписания Банка России. Всего на бирже обращаются облигации общим объемом 71,5 млрд руб.

Источник: AP 2021

«Московская биржа возобновляет торги облигациями АО “Роснано” с сегодняшнего дня, 22 ноября 2021 года, во всех режимах торгов… Московская биржа отправила запрос в АО “Роснано” для выяснения планов компании в отношении ценных бумаг эмитента, допущенных к торгам на Московской бирже. По результатам обращения и анализа другой информации по эмитенту биржа будет принимать решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании», — сообщается на сайте Мосбиржи.

После возобновления торгов облигации упали в цене на 6−22 п. п. Их доходность возросла до 9−23% годовых.

Ранее «Роснано» провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций о «сценариях реструктуризации в интересах кредиторов». Компания утверждает, что хочет «избежать наиболее негативных сценариев» из-за «непропорционального долга».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Анастасия Волочкова стала жертвой мошенников из QBF
Почему Яндекс отключает читателей от качественных СМИ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь