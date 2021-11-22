Мосбиржа возобновила торги облигациями «Роснано»

«Московская биржа возобновляет торги облигациями АО “Роснано” с сегодняшнего дня, 22 ноября 2021 года, во всех режимах торгов… Московская биржа отправила запрос в АО “Роснано” для выяснения планов компании в отношении ценных бумаг эмитента, допущенных к торгам на Московской бирже. По результатам обращения и анализа другой информации по эмитенту биржа будет принимать решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании», — сообщается на сайте Мосбиржи.
После возобновления торгов облигации упали в цене на 6−22 п. п. Их доходность возросла до 9−23% годовых.
Ранее «Роснано» провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций о «сценариях реструктуризации в интересах кредиторов». Компания утверждает, что хочет «избежать наиболее негативных сценариев» из-за «непропорционального долга».