ФНС выступила против «набегов» налоговиков на карточные переводы

«Если выбирать между наличными и безналичными расчетами, то, конечно, на государственном уровне интереснее именно такая система расчетов [безналичных]. Поэтому, когда мы говорим о налоговом контроле в этой сфере, он должен быть достаточно аккуратен, чтобы это не превращалось в набеги на бытовую деловую активность», — сказал он в интервью РБК.
В то же время Егоров подтвердил, что p2p-переводы находятся в сфере внимания ФНС. Эта сфера имеет большую ценность, так как представляет собой альтернативу наличным расчетам, так что сейчас налоговики предпочитают действовать осторожно, отметил глава ведомства.
Ранее, 8 октября, «Коммерсантъ» сообщил, что Банк России потребовал у участников платежного рынка до 18 октября предоставить ему данные о выявлении ими операций по выведению средств через p2p-переводы. Регулятор запросил информацию о лимитах и ограничениях по таким операциям, параметрах их мониторинга, способах выявления участников схем хищений денег («дропперов») и механизмах контроля платежей.
ЦБ пояснил, что хочет изучить деятельность участков рынка «по управлению рисками по таким операциям». Он намерен определить лучшие практики по выявлению таких рисков и, возможно, подготовить для банков рекомендации по совершенствованию систем управления рисками.