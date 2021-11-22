Российский рубль и фондовый рынок рухнули до минимумов августа

На фондовом рынке России массовые распродажи: индекс Мосбиржи на 13:31 мск упал на 3,36%, достигнув 3881 пункта, минимального значения с 27 августа. Долларовый аналог — индекс РТС — падал еще сильнее, на 4,48% (1646 пунктов). К 15:00 индекс Мосбиржи замедлил падение (2,75%) и немного превысил 3900 пунктов. РТС падает на 4,1% (1653 пункта).
Среди «голубых фишек» сильнее всего дешевеют депозитарные расписки TCS Group (7,06%), акции «Газпрома» (4,28%), Сбербанка (4,04%), «Новатэка» (4,09%) и «Татнефти» (2,88%).
Курс доллара в ходе торгов превысил 74 ₽ впервые с 27 августа, свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 15:12 по мск он стоил уже 74,45 ₽ Евро также растет и торгуется по 83,89 ₽
Падают и котировки сырьевого рынка. Январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,09% до $78,82 за баррель. Нефть подешевела уже на 9% с локального максимума, достигнутого 26 октября ($86,4 за баррель).
Основный причины падения рынка — возросшие геополитические риски на фоне данных о деталях якобы готовящегося военного наступления России на Украину, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Спекуляции о «готовящемся вторжении» российских войск на Украину появились около десяти дней назад. В конце прошлой недели, 21 ноября, Bloomberg со ссылкой на источники раскрыл детали данных разведки США о подготовке атаки. По информации агентства, рассматривается сценарий с нападением России на Украину через Крым, общую сухопутную границу и через Белоруссию с использованием около 100 тактических групп — это около 100 000 солдат. Источники Bloomberg описывают возможное вторжение как операцию на пересеченной местности в холодное время года, охватывающую обширную территорию.
Подобная информация оказывает на российский рынок гораздо большее влияние по сравнению с падением цен на нефть и удорожанием доллара против валют всех развивающихся стран, говорит главный экономист Sova Capital Артем Заигрин.
С конца октября геополитическая риск-премия в рубле выросла с 4 ₽/$ (5%) до 7 ₽/$ (10%), отмечает эксперт.
Российская валюта традиционно очень чутко реагирует на геополитический риск, особенно на фоне появления новых деталей о возможном военном наступлении, отмечает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. В числе других факторов рублевого ослабления — снижение ценовых уровней Brent ниже $80, негативный тренд на рынке рублевого долга (индекс гособлигаций сейчас находится на минимумах весны 2020 г.) и укрепление доллара на внешней арене, отмечает Бахтин. Из локальных факторов поддержки российской валюты эксперт называет налоговый период (экспортеры обменивают валютную выручку на рубли), пик которого придется на эту неделю. Из фундаментальных — высокая ключевая ставка ЦБ (7,5%) и макроэкономические факторы, в том числе сильный счет текущих операций, существенные накопленные резервы, отрицательный госдолг, консервативная бюджетная политика.
Российский рынок стал заложником множества негативных факторов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер: обострение на геополитической орбите, падение нефти под $80 и, наконец, «черный лебедь» от Роснано (торговлю бумагами сначала остановили, а потом госкомпания объявила о поиске решений по реструктуризации).
Риски реструктуризации обязательств госкорпорации в понедельник доминировали в моделях курсообразования бумаг и рубля, считает эксперт. С середины октября к 22 ноября индекс Мосбиржи потерял свыше 9%, а от былой «прыти» фондовых быков, по сути, не осталось и следа.
Развитие дальнейшей ситуации для рубля будет зависеть от геополитических аспектов, ценового вектора в нефти, изменения общерыночного аппетита к риску и монетарной политики, говорит Бахтин. В компании ожидают движения пары доллар/рубль до конца года в диапазоне 71−75. С возникновением новых рисков наиболее реалистичными представляются уровни в 70−71 ₽/$ на конец года при ослаблении геополитического давления, прогнозирует Заигрин.
В текущей ситуации (без учета геополитических рисков) доллар должен торговаться по 73 ₽, считает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.
Кроме того, рубль в последние несколько месяцев увеличил корреляцию с котировками цен на нефть. Как только нефть вернется на уровень выше $80 за баррель, рубль стабилизируется, считает эксперт.
Нельзя сказать с полной уверенностью, когда рынок перестанет реагировать на заголовки западных СМИ касательно геополитической ситуации, говорит начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук: «Скорее всего, это вопрос нескольких недель, вряд ли ослабление рубля продлится дольше». По мнению Романчука, текущая ситуация ослабила рубль к доллару на 3 ₽ — фундаментальную стоимость рубля можно оценить в районе 70 ₽/$.
Екатерина Литова, Софья Шелудченко