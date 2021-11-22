17:28 (мск), источник: Секрет Фирмы
Центробанк объяснил приостановку торгов облигациями «Роснано»
Центробанк направил Мосбирже предписание остановить торги облигациями госкорпорации «Роснано». Регулятор принял это решение, так как узнал об обсуждении сценариев реструктуризации долга. «Роснано» обсуждает их с узким кругом кредиторов. Чтобы защитить интересы всех кредиторов и держателей облигаций корпорации и не создавать условия для инсайдерской торговли, ЦБ решил приостановить продажу ценных бумаг компании.