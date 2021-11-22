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17:28 (мск), источник: Секрет Фирмы

Центробанк объяснил приостановку торгов облигациями «Роснано»

Центробанк направил Мосбирже предписание остановить торги облигациями госкорпорации «Роснано». Регулятор принял это решение, так как узнал об обсуждении сценариев реструктуризации долга. «Роснано» обсуждает их с узким кругом кредиторов. Чтобы защитить интересы всех кредиторов и держателей облигаций корпорации и не создавать условия для инсайдерской торговли, ЦБ решил приостановить продажу ценных бумаг компании.

Источник: Агентство «Москва»

«Чтобы обеспечить защиту интересов всех кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также не создавать условий для инсайдерской торговли на бирже в период до официального объявления госкомпании о проведении таких переговоров, Банк России 19 ноября принял решение о приостановке торгов бумагами госкомпании и направил бирже соответствующее предписание», — сообщили в Банке России.

21 ноября стало известно, что «Роснано» оказалось на грани дефолта.

На встрече с кредиторами и крупными держателями облигаций представители «Роснано» заявили, что текущая финансовая модель компании требует корректировок, и пообещали «выработать компромиссные варианты развития ситуации».

После этого Мосбиржа приостановила торги ценными бумагами госкорпорации. С торгов сняли сразу 9 выпусков облигаций компании, размещённых с 2014 по 2020 год. Их объём составил порядка 70 млрд рублей.

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