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19:49 (мск), источник: Известия

«Газпром» дал Молдавии 48 часов на оплату газа

Компания «Газпром» уведомила Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов, так как страна не внесла оплату. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Источник: Reuters

«Очередной срок текущих платежей — сегодня, 22 ноября с.г. В связи с этим сегодня “Газпром” (MOEX: GAZP) в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены. “Газпром” крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств», — заявил Куприянов в эфире канала «Россия-24».

При этом Куприянов отметил, что Молдавия и «Газпром» в течение долгого времени проводили переговоры по поставкам газа. Российская компания сначала сформировала условия контракта с соответствии с рыночными ценами, а затем готова была пойти на уступки, учитывая сложное экономическое положение Молдавии и позицию президента России Владимира Путина.

«“Газпромом” было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ», — добавил Куприянов.

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