«Газпром» дал Молдавии 48 часов на оплату газа

«Очередной срок текущих платежей — сегодня, 22 ноября с.г. В связи с этим сегодня “Газпром” (MOEX: GAZP) в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены. “Газпром” крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств», — заявил Куприянов в эфире канала «Россия-24».
При этом Куприянов отметил, что Молдавия и «Газпром» в течение долгого времени проводили переговоры по поставкам газа. Российская компания сначала сформировала условия контракта с соответствии с рыночными ценами, а затем готова была пойти на уступки, учитывая сложное экономическое положение Молдавии и позицию президента России Владимира Путина.
«“Газпромом” было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ», — добавил Куприянов.