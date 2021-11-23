МВФ одобрил предоставление Украине $699 млн

МВФ одобрил продление действия программы stand by до конца июня 2022 года, говорится в сообщении на сайте фонда. Деньги направляются на помощь в борьбе с коронавирусом, восстановление экономики и продвижение структурных реформ «для снижения основных факторов уязвимости».
Украина в ответ должна вернуть налогово-бюджетную политику в режим, который соответствует среднесрочной устойчивости долга, защищая при этом социально уязвимые слои населения. Также Киев должен укреплять управление доходами и снижать «фискальные риски от квазифискальных операций, в том числе по энергетике».
Украина взяла и ряд других обязательств: бороться с коррупцией, обеспечить независимость центрального банка, направить денежно-кредитную политику на возвращение инфляции к целевому уровню и другие.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил МВФ за решение. «Эти средства мы направим на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. Программа МВФ будет продолжена», — написал Зеленский в Twitter.
МВФ летом 2020 года одобрил кредитную линию Украине по программе соглашения о резервных кредитах на 18 месяцев. Тогда же Киеву выделили транш в размере $2,1 млрд. В общей сложности Украина может получить около $5 млрд.