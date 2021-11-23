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10:40 (мск), источник: Life.ru

Суд разъяснил, на что должники имеют право в своей квартире

Накладывать запрет пристав может только для того, чтобы помешать гражданину распорядиться имуществом.

Источник: AP 2021

Судебная коллегия по гражданским судам Верховного суда изучила спор, касающийся прав должника по отношению к его жилью, на которое уже наложил арест судебный пристав. Суд разъяснил, что закон запрещает сотруднику ФСПП ограничивать все права гражданина как владельца недвижимости.

Спор возник из-за того, что должник хотел зарегистрироваться в своей квартире. Но вдруг выяснил, что из-за долгов судебный пристав наложил запрет также и на прописку в этой недвижимости. Гражданин прошёл несколько инстанций и дошёл до Верховного суда.

Как пишет «Российская газета», тот постановил, что запрещать человеку регистрироваться на его жилплощади нельзя. Пристав может накладывать арест на имущество, но только чтобы запретить распоряжаться им. Но закон не даёт приставам права «ограничивать иные права должника или применять ограничения, которые помешают ему исполнять обязанности, возложенные другими законами».

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