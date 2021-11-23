Клиенты «Музенидис Трэвел» смогут получить до 5000 рублей компенсации

Страховая компания «Тит», в которой были застрахованы российские юридические лица «Музенидис Трэвел», получила от них реестр пострадавших туристов.
В нем более 25,5 тыс. человек, которые заплатили за туры в Грецию в общей сложности 1,27 млрд рублей. При этом общая сумма финансовых гарантий этих четырех туроператоров составляет 80 млн рублей. То есть, выплаты не превысят 3−5 тыс. рублей на туриста .
Ирина Тюринапресс-секретарь РС (цитата по «Интерфаксу»)
По ее словам, в реестре московского туроператора «Музенидис Трэвел» находится 16,5 тыс. туристов, которым компания должна 822 млн руб. В реестре туроператора в Санкт-Петербурге — 3,1 тыс. туристов, заплативших 143 млн руб. У региональной компании в Екатеринбурге оказалось 1022 пострадавших клиента с суммой долга 84 млн руб., в реестре компании в Ростове-на-Дону — 4369 туристов, заплативших за туры 210 млн руб. Финансовые гарантии московского юрлица составляют 50 млн руб., у каждой из трех региональных компаний — по 10 млн руб.
Тюрина назвала выплаты «символическими», но предупредила, что их нельзя считать окончательными, поскольку «ТИТ» до 1 декабря продолжает принимать от пострадавших заявления на выплату страхового возмещения, после чего примет решение о выплатах.
12 ноября «Музенидис Трэвел» объявил о неспособности выполнять свои обязательства перед туристами из-за проблем с принимающей компанией Mouzenidis Travel в Греции. После этого Ростуризм исключил из единого федерального реестра туроператоров пять российских юрлиц «Музенидис Трэвел». Долги у российского туроператора возникли после того, как деньги его клиентов были переведены в греческий офис Mouzenidis Travel, который не перевел их в отели, авиакомпании и экскурсионные бюро. Российская компания прекратила продажу туров еще в июне. «Музенидис Трэвел» был крупнейшим туроператором на российском рынке по греческому направлению, он также продавал туры в Италию, Грузию, Армению, Кипр, Азербайджан, ОАЭ и на Мальдивы.