Безос сделал крупнейшее пожертвование в фонд Обамы

Кроме того, в понедельник семья Безоса пообещала выделить $166 млн медицинскому центру Нью-Йоркского университета, сообщил американский Forbes. Пресс-секретарь центра отказался уточнить, был ли сам Безос причастен к пожертвованию: в пресс-релизе организации цитируются родители бизнесмена Майк и Жаклин.
Состояние Безоса по данным на 23 ноября оценивается в $205,5 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time. Он занимает второе место в списке богатейших людей мира после Илона Маска. Как пишет американский Forbes, в последнее время основатель Amazon «погрузился» в пожертвования. На прошлой неделе он выделил $100 млн на помощь бездомным семьям через фонд Bezos Day One Fund, в который он вложил $2 млрд. В сумме в ноябре миллиардер передал некоммерческим организациям 39 579 акций Amazon на сумму в $144 млн, следует из документов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Представитель Amazon отказался сообщить изданию, что произошло с этими акциями.
Ранее в этом году, перед своим полетом в космос, Безос пожертвовал $200 млн Национальному музею воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне.
В целом миллиардер раздал на благотворительность менее 1% своего состояния, подсчитал американский Forbes. Издание отмечает, что миллиардер так и не взял на себя обязательств жертвовать большую часть своего состояния. Его бывшая жена Маккензи Скотт, напротив, дала «Клятву дарения», присоединившись к благотворительному проекту Уоррена Баффета и Билла Гейтса The Giving Pledge. Она обязалась пожертвовать как минимум половину состояния на благотворительность. Ее состояние, полученное после развода, Forbes на 23 ноября оценивает в $60,1 млрд.