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11:06 (мск), источник: © РИА Новости

Индия объявит о высвобождении стратегических запасов нефти

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Индия готовится во вторник объявить о высвобождении стратегических запасов нефти, сообщил агентству Блумберг представитель министерства энергетики страны.

Источник: © РИА Новости

«Официальное объявление о высвобождении стратегических запасов нефти Индии ожидается во вторник», — пишет агентство со ссылкой на представителя. По его словам, решение уже почти принято.

Пока не ясно, будет ли это объявление о самостоятельном решении Индии использовать свои резервы, или совместное заявление с США и другими странами.

В понедельник, 22 ноября, агентство сообщало, что президент США Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с еще несколькими странами. Ожидается, что США могут поддержать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея.

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