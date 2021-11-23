Индия объявит о высвобождении стратегических запасов нефти

«Официальное объявление о высвобождении стратегических запасов нефти Индии ожидается во вторник», — пишет агентство со ссылкой на представителя. По его словам, решение уже почти принято.
Пока не ясно, будет ли это объявление о самостоятельном решении Индии использовать свои резервы, или совместное заявление с США и другими странами.
В понедельник, 22 ноября, агентство сообщало, что президент США Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с еще несколькими странами. Ожидается, что США могут поддержать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея.