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15:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден постановил распечатать стратегический нефтяной запас

Президент США Джо Байден объявил о решении задействовать стратегический нефтяной резерв США для снижения цен. Минэнерго США откроет доступ к 50 млн баррелей нефти. Одновременно с США стратегические запасы распечатают Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания.

Источник: AP 2021

«В результате активного восстановления экономики США в этом году располагаемый доход американцев увеличился почти на $100 в месяц, несмотря на то, что COVID продолжал затруднять восстановление экономики во всем мире. Даже в этом случае американские потребители ощущают влияние повышенных цен на газ на бензоколонках и в счетах за отопление их домов, и американские предприятия тоже, потому что предложение нефти не поспевает за спросом», — сказано в релизе Белого дома.

Brent от TradingView

Ранее министры стран ОПЕК и государств, не входящих в организацию, поддержали план увеличить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в декабре. Джо Байден обвинил Россию и страны ОПЕК в росте цен на топливо из-за отказа наращивать добычу.

На фоне сообщения цены на нефть Brent сначала упали с $79,05 за баррель до $78, затем резко выросли до $80.

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