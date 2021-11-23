Байден постановил распечатать стратегический нефтяной запас

«В результате активного восстановления экономики США в этом году располагаемый доход американцев увеличился почти на $100 в месяц, несмотря на то, что COVID продолжал затруднять восстановление экономики во всем мире. Даже в этом случае американские потребители ощущают влияние повышенных цен на газ на бензоколонках и в счетах за отопление их домов, и американские предприятия тоже, потому что предложение нефти не поспевает за спросом», — сказано в релизе Белого дома.
Ранее министры стран ОПЕК и государств, не входящих в организацию, поддержали план увеличить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в декабре. Джо Байден обвинил Россию и страны ОПЕК в росте цен на топливо из-за отказа наращивать добычу.
На фоне сообщения цены на нефть Brent сначала упали с $79,05 за баррель до $78, затем резко выросли до $80.