В аптеках ожидается сезонное обострение дефицита

В распоряжении «Ъ» оказалось письмо, где ОПИ сообщает Росздравнадзору, что может повториться прошлогодняя ситуация с нехваткой в аптеках некоторых регионов препаратов от COVID-19, гриппа и простуды. Аптеки не подготовились к росту сезонного спроса и всплеску заболеваемости, констатируют в организации.
По словам председателя ОПИ Олега Павлова, нехватка лекарств «подогревает цены». Ситуация усугубляется тем, что 80% аптек продолжают свободно продавать рецептурные препараты.
В письме ОПИ просит Росздравнадзор принять меры по пресечению ситуации. В самом ведомстве на запрос «Ъ» не ответили.
В рекомендации Минздрава по лечению COVID-19 входят, в частности, фавипиравир, парацетамол, умифеновир, апиксабан, ривароксабан. Наиболее востребованными для лечения гриппа в DSM Group называют ингавирин, кагоцел, трекрезан, нобазит.
В ОПИ утверждают, что в некоторых аптеках уже начались перебои с поставками отдельных лекарств, прежде всего рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19.
По результатам опроса организации наибольшие проблемы сейчас в Красноярском крае, Татарстане, Волгоградской, Нижегородской и Новосибирской областях. На этом фоне более 50% фармацевтов, по данным ОПИ, отмечают рост стоимости препаратов от COVID-19, простуды и гриппа на 5−10% за три месяца.
Если раньше разница между отпускными ценами производителей и оптовыми ценами дистрибуторов составляла 5−10%, то сейчас по некоторым позициям, не включенным в перечень ЖНВЛП, она может достигать 25%, соглашается источник «Ъ» среди фармритейлеров. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов обращает внимание, что, по данным Росстата, за январь—сентябрь этого года цены на лекарства в РФ выросли на 7,1%. Он связывает это с подорожанием лекарств массового спроса, не входящих в перечень ЖНВЛП (цена таких лекарств зафиксирована).
Недостаток препаратов со стороны поставщиков наблюдается по единичным позициям, включая антибиотики, говорит заместитель гендиректора «Советских аптек» Михаил Терехин. Но это пока заметили не все участники рынка. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк утверждает, что перебоев в поставках и предпосылок для этого пока нет. Но Николай Беспалов допускает, что в будущем может ощущаться дефицит препаратов из перечня ЖНВЛП. «На фоне роста себестоимости сырья их производство становится малорентабельным», — замечает он.
Представитель одного из крупных российских фармпроизводителей подтвердил «Ъ», что импортные субстанции дорожают уже второй месяц, но их вклад в конечную себестоимость лекарств небольшой.
Повысить цены на ЖНВЛП производители не могут без согласования с ФАС, отмечает Терехин. Он уверен, что фармпроизводители попытаются прибегнуть к этому механизму.
Олег Павлов, напротив, считает, что повышение цен со стороны производителей — объективный фактор, который обеспечивает лишь треть от динамики роста. В то же время, по его словам, фармритейлеры уже второй год, несмотря на пандемию, не увеличивают запасы препаратов, особенно из перечня ЖНВЛП, маржинальность реализации которых снижена из-за предельных наценок. Фармритейлеры не формируют больших запасов, так как это негативно сказывается на их обороте, соглашается Сергей Шуляк. Попов, в свою очередь, ждет, что вмешательство Росздравнадзора в части усиления контроля за безрецептурным отпуском лекарств поможет хотя бы снизить давление на рынок ажиотажного спроса.
Александр Осипов, Александра Мерцалова
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