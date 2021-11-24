02:11 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Китай ограничивает себя в российской еде
Экспорт продовольствия в страну в этом году сократится.
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Один из крупнейших покупателей российского продовольствия — Китай — в этом году может сократить импорт на 10%, до $3,6 млрд. Основная причина — ограничения на ввоз рыбы и морепродуктов, что уже привело к росту соответствующих поставок в Южную Корею. Но проблемы в торговле видят и другие поставщики, указывая на жесткие карантинные меры.
Экспорт российского продовольствия в Китай по итогам года может сократиться на 10%, до $3,6 млрд, год к году, прогнозирует Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ). Как отмечается в исследовании, по итогам января—октября поставки продукции АПК в страну в натуральном выражении снизились на 16,5%, до 3,08 млн тонн, в денежном — на 8,3%, до $2,9 млрд.
Основная причина — введенные КНР ограничения на ввоз рыбы и морепродуктов из РФ, объем поставок которых в январе—октябре сократился на 68,8%, до 282,9 тыс. тонн, а стоимость — на 38%, до $838 млн, год к году, подсчитали в РСХБ. На этом фоне поставки рыбы и морепродуктов в Южную Корею увеличились на 37%, до $1,7 млрд. В результате доля страны среди крупнейших азиатских импортеров продукции российского АПК выросла с 27% до 35%, а доля Китая сократилась с 63% до 52%, отмечают в РСХБ.
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев прогнозирует, что по итогам года экспорт рыбы в КНР сократится примерно на 73%, до 971,46 тыс. тонн, а стоимость поставок — на 43%, до $882 млн. По его словам, рассчитывать на открытие китайских портов в 2022 году не приходится. Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак перспектив для восстановления экспорта минтая в КНР в прежнем объеме также не видит.
В начале ноября из-за вспышки COVID-19 на заводе в Даляне поставки мороженой рыбы остановлены на неопределенный срок, а с начала 2022 года в КНР вводятся требования по маркировке мороженых продуктов, которые могут парализовать поставки, указывает он.
Как отмечают в РСХБ, резкое снижение экспорта рыбы в Китай в деньгах частично компенсировано увеличением поставок других категорий продуктов. Так, экспорт масличных и масла на фоне роста цен вырос на 4,9%, до $1,3 млрд, а мяса — на 22,8% до $324,3 млн, год к году за счет увеличения экспорта говядины. Кроме того, отгрузки злаковых культур в КНР выросли в четыре раза, до $112 млн, кондитерских изделий — на 6%, до $99 млн, напитков, включая пиво и крепкий алкоголь, — на 30%, до $30,4 млн, год к году, перечисляют в РСХБ.
В приграничных с РФ городах КНР тем временем продолжают ужесточать контроль за импортом продовольствия. Так, в ноябре ввоз расфасованных продуктов приостановила администрация города Суйфэньхэ, а власти округа Хулун-Буир ввели запрет на импорт продуктов, требующих особого температурного режима, среди которых мясо, молоко и др.
В группе «Черкизово» отмечают, что поставки птицеводческой продукции в Китай стабильны, а ограничения импорта носят локальный характер и пока никак не сказываются на компании. Старший директор по экспортной деятельности «Балтики» (часть Carlsberg Group) Алла Манякина также отмечает, что, несмотря на ограничения, рынок КНР остается одним из ключевых экспортных направлений.
Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes (BUD, Stella Artois, Corona Extra) Ораз Дурдыев говорит, что Китай входит в тройку крупнейших покупателей российского пива, поставки компании в страну в январе—октябре увеличились на 26%.
Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков добавляет, что китайские партнеры также могут отзывать заказы, которые российские поставщики уже подготовили. По оценкам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, риски возникновения сложностей с экспортом продовольствия в Китай в обозримой перспективе сохранятся.
Анатолий Костырев