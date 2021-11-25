Российские маркетплейсы попадут под двойное налогообложение из-за Белоруссии и Казахстана

В распоряжении «Ъ» оказалось письмо АКИТ на имя премьера Михаила Мишустина о рисках двойного налогообложения российских маркетплейсов при торговле в Казахстане и Белоруссии. С 1 января 2022 года в Казахстане и с 1 июля в Белоруссии для российских интернет-площадок вводится обязанность уплачивать НДС с тех товаров, которые реализованы на территории этих стран, следует из текста обращения. При этом компании продолжат платить НДС и в России.
С учетом размера налоговой ставки в 12% в Казахстане и 20% в Белоруссии дополнительная налоговая нагрузка на российские маркетплейсы составит 3,6 млрд руб. и 3,8 млрд руб. соответственно, оценивают в АКИТ.
В то же время на трансграничные интернет-площадки за пределами стран ЕАЭС, включая AliExpress, eBay и Asos, требования распространяться не будут, отмечают в ассоциации. АКИТ просит Михаила Мишустина «дать поручение сформировать и направить в ЕЭК позицию РФ о недопустимости введения двойного налогообложения до проработки подхода по подтверждению нулевой ставки НДС при взаимной трансграничной торговле в ЕАЭС». Пока же отрасль хочет отсрочить введение НДС в соседних странах до проработки вопроса налогового вычета внутри страны, пояснил «Ъ» президент АКИТ Артем Соколов.
Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, говорит, что о проблеме известно Минэкономики РФ, которое в своем письме в ЕЭК сообщало «о недопустимости создания барьеров».
В министерстве согласны, что возникшая ситуация «вступает в противоречие с правом ЕАЭС», поэтому, как сообщили там «Ъ», совместно с Минфином РФ ведут переговоры с ЕЭК, властями Казахстана и Белоруссии о недопустимости двойного налогообложения. В правительстве РФ, Минфине Белоруссии и Минфине Казахстана, а также в ЕЭК на запросы «Ъ» не ответили.
В Lamoda подтвердили, что ситуация «очень острая». «Барьеры в виде двойного налогообложения ставят под вопрос рентабельность нашей работы в этих странах», — добавили там. Для российских продавцов Ozon, принимающих сейчас решение выйти к покупателям в Белоруссии и Казахстане, отсутствие возможности подтверждения нулевой ставки НДС является фактором, увеличивающим искусственно стоимость продаваемых товаров, отметил управляющий директор компании Сергей Беляков. В Wildberries говорят, что в рамках межведомственных комиссий прорабатывают возможные варианты решения проблемы.
Подтверждение нулевой ставки НДС при экспорте действует с апреля прошлого года, но не распространяется на страны ЕАЭС, так как де-юре в рамках единого таможенного пространства это не считается экспортом, объясняет другой собеседник «Ъ». Международные соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и другими странами не применяются к НДС и проблема двойного обложения этого налога, как правило, решается гармонизацией правил на уровне нескольких стран, объясняет директор департамента налогового и юридического консультирования KMPG Антон Гребенчук.
«Хотя в ЕАЭС предусмотрены единые базовые правила по НДС, но они не учитывают особенности налогообложения товаров, покупаемых физлицами через интернет-платформы», — поясняет эксперт. По его мнению, проблема может быть разрешена, если в РФ будут установлены правила по применению нулевой ставки НДС при реализации товаров физлицам из других стран ЕАЭС либо отсрочкой введения новых правил в Казахстане и Белоруссии.
Рынки Белоруссии и Казахстана, с одной стороны, интересны российским маркетплейсам, с другой — по проникновению онлайн-торговли они значительно уступают домашнему рынку, отмечает партнер Data Insight Борис Овчинников. Из-за более быстрых темпов роста внутрироссийских продаж доля СНГ в обороте крупнейших игроков даже снижается, считает эксперт. «В этом смысле СНГ — это игра на перспективу. Через несколько лет и эти десятки миллионов покупатели будут быстрее, чем сейчас, мигрировать в онлайн», — резюмирует Борис Овчинников.
Российский рынок онлайн-торговли продолжает расти, но не столь высокими темпами, как в 2020 году. По оценкам АКИТ, по итогам 2021 года рынок может вырасти до 3,48 трлн руб. с 3,2 трлн руб. в прошлом году. Глава Минпромторга Денис Мантуров более оптимистичен: в октябре этого года он предрек оборот рынка по итогам года в 4 трлн руб.
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