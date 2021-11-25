19:50 (мск), источник: Смотрим
ЦБ: долговая нагрузка населения обновила исторический максимум
Бум потребительского кредитования привел к резкому росту долговой нагрузки населения. При этом растет сумма кредитов и падает качество заемщиков.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Долговая нагрузка населения в первом полугодии 2021 года увеличилась с 9,8% до 10,2% располагаемых доходов, сообщается в обзоре Банка России о финансовой стабильности. Это новый исторический максимум и намного больше среднего уровня в 8%, который был до 2018 года. Долги начали быстро расти во время пандемии, а возможности для их погашения снижались.
Наибольшую долю в долгах россиян занимают необеспеченные кредиты — выплаты по такому долгу составляют 5,7% от доходов среднем в общей долговой нагрузке. На втором месте — ипотека (2,4%), на третьем — кредитные карты (1,4%), а на четвертом — автокредиты (0,76%).
Рост долговой нагрузки произошел «в первую очередь за счет ускоренного роста необеспеченного потребительского кредитования, которое сопровождается снижением стандартов кредитования».
«Рост потребительского кредитования не поддерживается расширением клиентской базы банков, а происходит за счет увеличения сумм кредитов, что создает риски закредитованности граждан», — отмечает регулятор.
Госдума 24 ноября приняла закон о праве Банка России с 1 января 2022 года вводить прямые количественные ограничения для выдачи банковских кредитов и микрозаймов. Банк России с 1 января 2022 года начнет вводить для банков и микрофинансовых организаций (МФО) прямые количественные ограничения кредитования населения по поручению президента РФ.