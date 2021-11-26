01:15 (мск), источник: Известия
Повышение из правил: в отрасли ждут роста цен на гаджеты в РФ на 15−17%
Что станет причиной нового подорожания электроники.
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Цены на смартфоны в России в 2022 году могут вырасти до 17%. Такой прогноз «Известиям» дали ритейлеры и аналитики. В «Связном» считают, что рост составит 15−17%. В Mobile Research Group прогнозируют подорожание смартфонов и компьютерной техники уже в I квартале на 10%. В этом году гаджеты уже выросли в цене до 30%, подсчитали эксперты. Участники рынка связывают это с дефицитом комплектующих и проблемами в логистике на мировом уровне. Некоторые из них, впрочем, надеются на стабилизацию и даже на снижение цен в следующем году.
В 2021 году цены на смартфоны в РФ выросли в среднем на 34%, в 2022 году они могут увеличиться еще на 15−17%. Таким прогнозом с «Известиями» поделился вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин. Основным драйвером роста стали продукты Apple, отметил он.
Подорожания техники в следующем году ожидает и менеджер одного из российских производителей электроники. Растет стоимость процессоров, на которые зачастую приходится пятая часть цены готовых устройств. При существующей динамике чипы в 2022 году могут подорожать на 15−20% по сравнению с 2021-м, предупредил он.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин не исключил, что в I квартале 2022-го цены на компьютеры и смартфоны вырастут по сравнению с их нынешним уровнем примерно на 10%. В этом году эти гаджеты подорожали примерно на 30%, подсчитал эксперт.
— На компьютерном рынке цены выросли и на дорогие игровые устройства, и на бюджетные модели. Например, ноутбуки, которые в начале года можно было купить примерно за 20 тыс. рублей, сейчас стоят 25−30 тыс. рублей, — отметил он.
Что касается смартфонов, то примерно на 30% подорожали практически все аппараты в нижней и средней ценовой категории — до 40 тыс. рублей, утверждает эксперт.
Некоторые новые устройства, представленные осенью 2021 года, стоят на 20−30% дороже аналогичных моделей прошлого сезона. Особенно это касается бюджетных девайсов до 15 тыс. рублей, отметил источник, близкий к одной из федеральных розничных сетей. Подорожание коснулось iPhone 11 и iPhone XR — весной и летом они стоили заметно дешевле, сказал собеседник «Известий».
По данным «Яндекс. Маркета», с июля по ноябрь 2021 года средняя цена iPhone 11 с 128 Гб памяти выросла в российских магазинах более чем на 8%, до примерно 60 тыс. рублей. iPhone XR, стоивший летом около 48 тыс. рублей, подорожал на 8,5%, до 52 тыс.
Раньше цены на старые модели смартфонов Apple снижались с выходом новых флагманов, но теперь из-за недостаточных поставок они растут, утверждает сотрудник одного из ритейлеров. Правда, некоторые магазины пытаются удерживать их, но уже нет никаких распродаж по сниженным ценам, отметил он.
Увеличивается стоимость и других гаджетов. К примеру, ноутбук Huawei MateBook c 15-дюймовым дисплеем, процессором Intel Core i3 2,1 ГГц, оперативной памятью 8 ГБ, и SSD на 256 Гб, по данным «Яндекс. Маркета», с августа по ноябрь 2021 года подорожал более чем на 10%, до 51 тыс. рублей. Стоимость модели Asus TUF Gaming F15 c 15,6-дюймовым экраном выросла на 11,5%, почти до 90 тыс. рублей. А смартфон Xiaomi Redmi 9T с 64 Гб памяти стал стоить дороже на 13% — его средняя цена 15,89 тыс. рублей.
Повышения цен на многие гаджеты не было, утверждает источник, близкий к одному из ритейлеров. Однако стало меньше скидок и стоимость практически не снижается, хотя обычно смартфоны начинают дешеветь через 6−10 месяцев после выхода, признал собеседник «Известий».
Впрочем, с тем, что подорожание продолжится и в 2022 году, согласны не все участники рынка электроники. Пик роста цен на компьютерную технику придется на IV квартал 2021 года, а затем он может остановиться, не исключил менеджер одного из крупных мировых производителей электроники. Подорожание связано с дефицитом комплектующих и увеличением их стоимости. Сейчас наметилась тенденция к тому, что некоторые из них дешевеют, но продолжают дорожать, например, память и дисплеи, утверждает он. Снижение цен на одни комплектующие может уравновесить рост на другие, сказал собеседник «Известий».
Менеджер одного из крупных дистрибьюторов предположил, что к концу 2022 года цены на смартфоны и планшеты могут начать снижаться. Правда, оптимистичные прогнозы сбудутся, если не произойдёт резких скачков курсов валют не в пользу рубля, уточнили собеседники «Известий».
Рост цен на гаджеты идет рука об руку с их дефицитом. В начале ноября участники рынка рассказывали «Известиям» о том, что поставки новых моделей iPhone на 70−80% меньше того, что требуется ритейлерам для стабильного удовлетворения спроса, и покупателям приходится ждать неделями. Источники, близкие к ритейлу, также говорили о проблемах с поставками смартфонов Samsung, Xiaomi, Huawei, игровых приставок.
— Спрос на гаджеты на мировом рынке превышает предложение из-за дефицита узлов и деталей, из которых они собираются, а также из-за общемировых логистических проблем. А раз так — цены идут вверх: поскольку улучшения ситуации пока не просматривается, можно предположить, что расти они будут и дальше, — считает Эльдар Муртазин.
Логистические проблемы касаются, кстати, не только электроники. Резкий рост тарифов на контейнерные перевозки может привести к повышению цен на импортируемую продукцию, следует из ежегодного обзора состояния морского транспорта конференции ООН по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD).
Наибольший рост потребительских цен будет заметен в категориях: компьютеры, электроника и оптика — на 11,4%, мебель, текстиль и кожа — на 10,2%, пластик — на 9,4%, фармацевтика и электрооборудование — на 7,5%, автотранспорт — на 6,9%, готовая металлопродукция — на 6,8%, спрогнозировали авторы доклада.
Валерий Кодачигов