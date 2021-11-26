МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за «Северного потока — 2»

Авторы документа подсчитали, что за последние пять лет Киев в среднем получал примерно 2,5 миллиарда долларов в год в обмен на прокачку российского газа. По прогнозу экспертов, в этом году транзитные доходы страны упадут примерно на 40 процентов.
«После ввода “Северного потока — 2” в эксплуатацию объем газа, проходящего через украинскую территорию, может снизиться еще больше. Предположительно, доходы Украины от транзита составят около 1,2 миллиарда долларов в год», — указано в отчете.
В МВФ считают, что завершение строительства газопровода может сделать энергетическую безопасность Украины «еще более уязвимой».
Ранее глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил в беседе с агентством Рейтер, что запуск «Северного потока — 2» лишит Киев примерно двух миллиардов долларов в год.
«Северный поток — 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось в сентябре, сейчас идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора.
Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.