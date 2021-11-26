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08:47 (мск), источник: Daily Storm

В Pfizer обвинили экс-сотрудницу в краже документов о вакцине от COVID-19

Женщина, на которую подали в суд, похитила более 12 тысяч конфиденциальных файлов.

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Источник: Reuters

Американская фармацевтическая компания Pfizer подала в суд на экс-сотрудницу Чунь Сяо Ли. Женщину обвиняют в краже свыше 12 тысяч конфиденциальных файлов. Часть похищенных документов имела отношение к вакцине от коронавируса, созданной Pfizer совместно с BioNTech, уточняет Forbes.

Известно, что Чунь Сяо Ли занимала должность одного из заместителей директора по статистике.

Женщина решила уйти работать к конкуренту — биофармацевтической компании Xencor Inc, заявили в Pfizer.

По информации компании, перед уходом Чунь Сяо Ли без разрешения загрузила с рабочего на свой личный компьютер более 12 тысяч файлов. Эти документы «потенциально имеют отношение к многочисленным вакцинам, лекарствам и другим инновациям Pfizer», в том числе вакцине от COVID-19, указывается в иске компании. Он направлен в федеральный суд Сан-Диего (Калифорния).

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В Pfizer считают, что бывшая сотрудница нарушила соглашение о конфиденциальности. В числе украденных файлов — внутренние оценки и рекомендации по вакцине от коронавируса, информация об отношениях Pfizer с BioNTech, а также презентация, касающаяся разработки антител против рака.

Американская фармацевтическая компания утверждает, что Чунь Сяо Ли «неоднократно пыталась замести следы», и вместо своего ноутбука отдала другой, на котором не было никаких файлов.

«Если бы госпожа Ли покинула Pfizer с честью, ее имя не было бы указано в этой жалобе. Но она сделала другой выбор», — говорится в судебном иске Pfizer.

23 ноября окружная судья США Кэти Энн Бенцивенго временно запретила Чунь Сяо Ли использовать все связанные с Pfizer документы. Она разрешила юристам компании получить доступ к учетным записям и устройствам бывшей сотрудницы, на которых она могла хранить всю похищенную информацию. Слушания по иску продолжатся 9 декабря.

Андрей Довлатов

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