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10:05 (мск), источник: Forbes

Доллар подорожал до максимума за семь месяцев

Доллар и евро подорожали на Московской бирже больше чем на рубль. Американская валюта обновила максимум за семь месяцев. Инвесторов напугал новый штамм коронавируса: азиатские индексы пережили самое резкое падение с начала осени, нефть подешевела больше чем на 2%

ЦБ: $ 74.6004   +0.23 € 83.6793   +0.04 ММВБ: $ 75.4400   +0.76 € 84.7525   +1.01
Источник: Reuters

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже в пятницу поднялся до максимума с 22 апреля, следует из данных площадки. На пике, в 7:34 мск, американская валюта стоила 75,78 рубля. Это больше чем на рубль превышает цену закрытия 25 ноября (74,68 рубля за $1). По данным на 09:09 мск доллар торговался по 75,46 рубля, дорожая на 77 копеек.

Доллар от TradingView
Евро впервые после 29 сентября превысил 85 рублей.

На пике валюта в пятницу тоже прибавляла больше рубля: по данным на 7:34 мск, она стоила 85,02 рубля — на 1,27 рубля дороже, чем на закрытии. В 9:12 мск рост курса евро немного замедлился: евро стоил 84,63 рубля, дорожая на 89 копееу.

Стоимость контрактов на поставку нефти Brent с исполнением в январе упала почти на 2,6%, показывает статистика на сайте Межконтинентальной биржи. Стоимость нефти опустилась почти до $80 за баррель.

Brent от TradingView

Нефть дешевеет вслед за снижением фондовых рынков, сказал Reuters аналитик CMC Markets Кельвин Вонг. Азиатские рынки в пятницу показали самое резкое падение за два месяца: сводный индекс региона MSCI Asia Pacific Excluding Japan (без учета Японии) упал на 1,3%, японский индекс Nikkei — на 2,5%. Как пишет Reuters, инвесторы распродавали рисковые активы, перемещаясь в более безопасные. Из-за этого, в частности, подорожала иена (на 0,4% до 114,84 за $1), а доходность 10-летних казначейских облигаций упала почти на 6 базисных пунктов до 1,5841%.

Люди опасаются нового варианта коронавируса, который может ударить по потреблению и путешествиям, сказал Вонг. Ограничения на поездки в Африку из-за нового штамма уже ввели Великобритания и Израиль.

«Когда появляются подобные новости, вы сначала отстреливаетесь, а уже потом задаете вопросы», — сказал Reuters глава отдела валютной стратегии в National Australia Bank в Сиднее Рэй Аттрилл.

На этой неделе российские фондовые индексы обновили минимумы с лета: эксперты объяснили это снижением стоимости энергетических фьючерсов, расширением санкций США против газопровода «Северный поток — 2» и ситуацией с долгами «Роснано». 24 ноября США ввели санкции против МФТИ, 25 ноября и. о. канцлера Германии Ангела Меркель пригрозила новыми санкциями ЕС при ухудшении ситуации на Украине и вокруг нее, а также на границе Белоруссии и Польши.

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