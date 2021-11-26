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23:40 (мск), источник: ТАСС

Аваков: заявление Зеленского о госперевороте обрушило акции всех украинских компаний

По словам бывшего главы МВД страны, «потеряла не только компания ДТЭК, но все украинские компании».

Источник: Reuters

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что высказывания президента Владимира Зеленского о подготовке государственного переворота в стране с участием бизнесмена Рината Ахметова привели к падению акций всех украинских компаний на Лондонской бирже.

«Акции всех украинских компаний упали на Лондонской бирже после заявления президента Зеленского о подготовке госпереворота на Украине с участием Рината Ахметова», — отметил Аваков в пятницу на ток-шоу «Свобода слова» на канале «Украина».

По его словам, «потеряла не только компания ДТЭК, но все украинские компании». «Украина вмиг потеряла миллиарды», — подчеркнул Аваков.

Ранее в пятницу на пресс-марафоне Зеленский заявил, что «на пленках» некие люди с Украины и России обсуждали осуществление госпереворота в стране с якобы участием Ахметова, на это будет привлечен $1 млрд. При этом глава государства сказал, что не верит в участие Ахметова в заговоре, и предположил, что бизнесмена пытаются втянуть в войну против власти.

После слов Зеленского о возможной причастности олигарха к «госперевороту» в стране, еврооблигации энергохолдинга ДТЭК, который принадлежит Ахметову, упали на 11%.

ДТЭК — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Входит в состав группы СКМ, акционером которой является Ахметов.

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