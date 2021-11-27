09:22 (мск), источник: РБК
Евросоюз включил в «черный список» первую российскую авиакомпанию
Авиакомпания «Скол» до сих пор в основном занималась перевозками на вертолетах.
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Европейский союз включил в свой «черный список» российскую авиакомпанию «Скол». Соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте ЕС.
В сообщении указывается, что одна российская авиакомпания внесена в список «из-за опасений, что она не сможет соответствовать международным стандартам по безопасности». Это означает, что ей запрещено летать в страны ЕС.
Помимо «Скол» в списке 97 авиакомпаний. В основном речь идет о перевозчиках из Африки.
Речь идет об авиакомпании, которая является резидентом Особой экономической зоны Калининградской области. В августе этого года ФНС подавала иск о ее банкротстве, однако позже в компании заявили, что выплатили более ₽193 млн долга.
В июне этого года Росавиация запрещала «Скол» использовать 35 воздушных судов (более половины парка) из-за неисполнения обязательств по договорам лизинга.
«Скол» была создана в 2000 году. На официальном сайте авиакомпании указывается, что ее воздушный флот в основном состоит из вертолетов, которые осуществляли полеты в западной Сибири в интересах нефтегазовых компаний. Издание Onliner сообщало, что в июне 2021 года «Скол» выполнила первый рейс по маршруту Калининград — Минск. Дальнейшие полеты планировалось осуществлять на легких самолетах L-410.