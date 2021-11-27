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09:47 (мск), источник: РБК

Россияне стали реже экономить на новогодних подарках

Доля желающих сократить расходы на подарки в этом году уменьшилась на 13% по сравнению с прошлым и составила 40%. Самым желанным подарком почти для половины опрошенных стали деньги.

Источник: РИА "Новости"

Больше трети (36%) россиян в этом году планируют потратить на каждый новогодний подарок 500 — 1,5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса Ipsos (есть у РБК).

Еще 23% участников исследования ответили, что потратят на один подарок 1,5−3 тыс. руб. 16% россиян собираются потратить по 3−5 тыс. руб., столько же — более 5 тыс. Еще 9% не планируют покупать подарки.

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Снизить бюджет на новогодние подарки хотят 40% опрошенных (в прошлом году за этот вариант проголосовали 53% респондентов). 35% не сократят затраты, 26% пока не решили.

Почти половина (48%) россиян планируют купить в этом году столько же новогодних подарков, как и в прошлом, 27% собираются дарить меньше подарков, 11% — больше. При этом 34% респондентов думают, что в этом году им подарят меньше подарков, чем в прошлом, а 22% так не считают.

В этом году увеличилась доля россиян, которые планируют покупать больше подарков онлайн, чем офлайн (37 против 29% по результатам опроса 2020 года).

Примерно четверть опрошенных будут покупать подарки онлайн и офлайн в равной степени.

Рейтинг наиболее желанных подарков на Новый год выглядит следующим образом:

  • деньги — 47%;
  • сюрпризы — 37%;
  • гаджеты — 34%;
  • косметика и парфюмерия — 29%;
  • техника и электроника для дома — 29%;
  • подарочные сертификаты — 29%;
  • товары для дома — 26%;
  • украшения и драгоценности — 22%;
  • путешествия — 20%;
  • билеты в театр, кино, на мероприятия — 17%;
  • товары для детей — 11%;
  • сувениры с символами Нового года — 11%;
  • игры для консоли или компьютера — 8%;
  • аксессуары для компьютерных игр — 7%;
  • подписки на цифровые сервисы — 6%;
  • виртуальные подарки — 3%.

Больше всего (60%) получить в подарок деньги хотят люди в возрасте от 18 до 24 лет, меньше всего (38%) — старшее поколение (55−64 года). Сюрпризов женщины хотят больше, чем мужчины (43 против 31%), а гаджеты — желанный подарок в большей степени для мужчин (40%), чем для женщин (29%). Электронные устройства, компьютерные игры и аксессуары для них и подписки на интернет-сервисы более популярны в возрастной группе 18−24 года, чем в любой другой, а вот виртуальные подарки (аватарки, цифровую одежду и т. д.) в основном хотят получить респонденты в возрасте от 25 до 34 лет.

Большая часть (74%) россиян планируют провести новогодние праздники дома, по 6% — на даче и в путешествиях по России, 1,6% отправятся за границу. 13% опрошенных не определились, где проведут каникулы.

Онлайн-опрос проводился в ноябре 2021 года среди россиян старше 18 лет. В нем приняли участие 1987 человек.

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