Россияне стали реже экономить на новогодних подарках

Больше трети (36%) россиян в этом году планируют потратить на каждый новогодний подарок 500 — 1,5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса Ipsos (есть у РБК).
Еще 23% участников исследования ответили, что потратят на один подарок 1,5−3 тыс. руб. 16% россиян собираются потратить по 3−5 тыс. руб., столько же — более 5 тыс. Еще 9% не планируют покупать подарки.
Снизить бюджет на новогодние подарки хотят 40% опрошенных (в прошлом году за этот вариант проголосовали 53% респондентов). 35% не сократят затраты, 26% пока не решили.
Почти половина (48%) россиян планируют купить в этом году столько же новогодних подарков, как и в прошлом, 27% собираются дарить меньше подарков, 11% — больше. При этом 34% респондентов думают, что в этом году им подарят меньше подарков, чем в прошлом, а 22% так не считают.
В этом году увеличилась доля россиян, которые планируют покупать больше подарков онлайн, чем офлайн (37 против 29% по результатам опроса 2020 года).
Примерно четверть опрошенных будут покупать подарки онлайн и офлайн в равной степени.
Рейтинг наиболее желанных подарков на Новый год выглядит следующим образом:
Больше всего (60%) получить в подарок деньги хотят люди в возрасте от 18 до 24 лет, меньше всего (38%) — старшее поколение (55−64 года). Сюрпризов женщины хотят больше, чем мужчины (43 против 31%), а гаджеты — желанный подарок в большей степени для мужчин (40%), чем для женщин (29%). Электронные устройства, компьютерные игры и аксессуары для них и подписки на интернет-сервисы более популярны в возрастной группе 18−24 года, чем в любой другой, а вот виртуальные подарки (аватарки, цифровую одежду и т. д.) в основном хотят получить респонденты в возрасте от 25 до 34 лет.
Большая часть (74%) россиян планируют провести новогодние праздники дома, по 6% — на даче и в путешествиях по России, 1,6% отправятся за границу. 13% опрошенных не определились, где проведут каникулы.
Онлайн-опрос проводился в ноябре 2021 года среди россиян старше 18 лет. В нем приняли участие 1987 человек.