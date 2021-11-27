Правительство утвердило правила определения «границ бедности»

Правительство утвердило порядок определения «границ бедности» и показателя «уровень бедности». Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Базовые границы бедности утверждены на уровне прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по России (ее субъектам), установленных за четвертый квартал 2020 года.
Значения границ бедности на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения «определяются путем умножения значений базовых границ бедности на индекс потребительских цен за отчетный квартал или год к четвертому кварталу 2020 года, полученный цепным методом», в целом по России и регионам.
Границы бедности будут показателем, с которым сравниваются доходы домохозяйства в целях расчета показателя «уровень бедности».
Этот показатель будет рассчитываться как доля численности населения с доходами ниже границ бедности по России в процентах к общей численности населения страны или региона.
Нововведения подготовил Минтруд. 26 ноября «Коммерсантъ» сообщил, что министерство представит новый подход к оценке бедности в стране. Новый показатель будет учитывать уровень общей инфляции, а не только изменения потребительского минимума, и будет использоваться как целевой.
Пресс-служба Минтруда пояснила, что граница бедности будет использоваться только как статистический показатель, а все меры поддержки будут назначаться с учетом прожиточного минимума.
Методика работы с двумя показателями для оценки бедности, заявило ведомство, во-первых, решит вопрос о сопоставимости данных до 2021 года и после и даст возможность оценивать показатель бедности в динамике. Во-вторых, она исключит ситуацию, когда уровень бедности растет по мере роста экономики и медианного дохода.
«Граница бедности будет использоваться для оценки прогресса в сокращении бедности, а прожиточный минимум — для целей соцподдержки. Решение уязвимое, но единственно правильное из возможных», — сказала проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Лилия Овчарова «Коммерсанту». Она добавила, что решение это техническое, принципиальных изменений в практике подсчета числа бедных в России оно за собой не влечет. По словам проректора ВШЭ, при методике, зависимой от медианы, «сократить бедность в два раза невозможно». «Минимальная потребкорзина не зависит от размера дохода — поэтому при ее использовании бедность можно сокращать», — уточнила эксперт.