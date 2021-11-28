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03:32 (мск), источник: © РИА Новости

Эксперт назвал три валюты, в которые нельзя вкладываться

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Самые слабые активы, в которые точно не стоит инвестировать — это так называемые экзотические валюты, рассказал агентству «Прайм» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

ЦБ: $ 75.5873   +0.99 € 84.9526   +1.27 ММВБ: $ 75.6050   +0.93 € 85.5000   +1.75
Источник: Reuters

Данный класс валют не рекомендован к приобретению, за исключением случаев, когда планируется путешествие, переезд на время или на постоянное место жительства в такие страны, как Иран, Венесуэла, Афганистан. Валюты этих государств — неустойчивый и убыточный актив из-за экономических или политических проблем, объяснил эксперт.

Ряды сомнительных валют пополнила турецкая лира. Только с начала 2021 года она подешевела более чем на 40%. Из-за очень низкой ликвидности покупка таких валют связана с высокими комиссионными издержками. Это делает приобретение еще более бессмысленным.

«Смысл для инвестора имеет формирование валютной позиции к доллару и евро, причем наиболее оптимальным будет не хранение этих валют в наличной форме, а вложение в финансовые инструменты», — пояснил Бахтин. Такими инструментами могут быть, к примеру, облигации, биржевые фонды.

Для тех, кто получает доходы и несет расходы в рублях, оптимальной будет диверсификация, при которой 30−40% активов номинированы в долларах и евро, подытожил стратег.

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