Эксперт назвал три валюты, в которые нельзя вкладываться

Данный класс валют не рекомендован к приобретению, за исключением случаев, когда планируется путешествие, переезд на время или на постоянное место жительства в такие страны, как Иран, Венесуэла, Афганистан. Валюты этих государств — неустойчивый и убыточный актив из-за экономических или политических проблем, объяснил эксперт.
Ряды сомнительных валют пополнила турецкая лира. Только с начала 2021 года она подешевела более чем на 40%. Из-за очень низкой ликвидности покупка таких валют связана с высокими комиссионными издержками. Это делает приобретение еще более бессмысленным.
«Смысл для инвестора имеет формирование валютной позиции к доллару и евро, причем наиболее оптимальным будет не хранение этих валют в наличной форме, а вложение в финансовые инструменты», — пояснил Бахтин. Такими инструментами могут быть, к примеру, облигации, биржевые фонды.
Для тех, кто получает доходы и несет расходы в рублях, оптимальной будет диверсификация, при которой 30−40% активов номинированы в долларах и евро, подытожил стратег.