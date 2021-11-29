Эксперты назвали тормоз для увеличения доходов россиян

Трудовые доходы в некорпоративном секторе российской экономики сильно отстают по динамике от доходов работников организаций и населения в целом. Если в среднем реальные доходы населения уже по итогам первого полугодия 2021 года почти достигли доковидного уровня, а по итогам третьего квартала превысили его, то доходы в некорпоративном секторе после второго квартала 2021 года оказались на 18% ниже в реальном выражении, чем за второй квартал допандемийного 2019 года. Такие расчеты представили эксперты НИУ ВШЭ в «Мониторинге социально-экономического положения и социального самочувствия населения: три квартала 2021 года», поступившем в РБК.
Некорпоративный сектор — это работники, которые имеют трудовой доход, но не являются наемными работниками: индивидуальные предприниматели, самозанятые, занятые неформально и занятые у частных лиц, пояснили РБК авторы мониторинга.
По итогам третьего квартала этого года реальные располагаемые денежные доходы россиян выросли на 8,1% по сравнению с тем же кварталом 2020 года, отчитывался Росстат в конце октября. За девять месяцев 2021 года рост составил 4,1% к тому же периоду годовой давности.
Рост денежных доходов населения в третьем квартале 2021 года был в первую очередь связан с масштабными единовременными выплатами семьям с детьми и пенсионерам, заключили эксперты ВШЭ.
Статистика реальных доходов включает и неработающих граждан. Доля социальных выплат в структуре доходов достигла максимального за последние годы значения — 23,1%, указали они.
Единовременные выплаты получили почти три четверти российских семей, следует из опроса «ИнФОМ» по заказу Банка России, на который ссылается ВШЭ. Без учета разовых выплат пенсионерам (по 10 тыс. руб. в сентябре) средняя пенсия сократилась бы на 1,2% в реальном выражении в третьем квартале 2021 года к тому же периода прошлого года. Всего в стране на начало 2021 года насчитывалось около 43 млн пенсионеров (включая получателей военных пенсий), следует из данных Росстата.
«Историческое событие» на рынке труда
В корпоративном секторе, согласно Росстату, пандемия прошла практически незамеченной: реальная зарплата в организациях по итогам 2020 года выросла на 3,8% (годом ранее был рост на 4,8%). За январь—август 2021 года реальные зарплаты увеличились на 3% к тому же периоду 2020 года, следует из наиболее актуальных данных статведомства (.doc). «То, что мы не выходили из кризиса за счет снижения реальной заработной платы в организациях, — это историческое событие, поскольку во все предыдущие годы главным инструментом преодоления кризиса было снижение заработной платы», — подчеркивают авторы обзора.
Вместе с тем в некорпоративном секторе ситуация противоположная, утверждают экономисты ВШЭ. «Согласно нашим оценкам, в данном сегменте экономики во втором квартале 2021 года в реальном выражении средний трудовой доход составил только 82% от уровня второго квартала 2019 года. На этот сегмент приходится как минимум 30% от всех занятых. Следовательно, именно падение трудовых доходов в некорпоративном сегменте тянет вниз реальные денежные доходы населения», — заключили авторы.
Официальной статистики об уровне доходов некорпоративного сектора нет: Росстат не публикует отдельные данные о среднем трудовом доходе от занятости, не связанной с наемным трудом в организациях. «Но с учетом данных о структуре доходов, общей занятости, занятости и средней заработной плате в организациях мы можем этот показатель рассчитать», — объясняют авторы обзора.
В корпоративном сегменте, «видном» Росстату, заняты 32 млн человек — на крупных и средних предприятиях, оценивает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. Этот наблюдаемый сегмент состоит наполовину из бюджетных организаций, а во второй половине доминируют крупные компании. Реальные масштабы проблем сосредоточены в «слабо видимом» секторе рынка труда, в котором заняты около 40 млн человек — чуть больше половины всей рабочей силы, оценивает Гимпельсон.
Занятость в малом бизнесе, которая может быть выражена в разных организационных формах, в том числе ИП или самозанятость, сосредоточена в основном в секторе услуг, обращает внимание доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Неудивительно, что зарплаты в этом секторе чувствительны к последствиям пандемии, таким как отказ граждан от услуг в сфере развлечений, общепита, спорта и т. д. из-за санитарно-эпидемиологических ограничений. В то же время корпоративный сектор получает стабильные заказы от государства или от иностранных партнеров, говорит Сафонов. Все это, по его словам, и обусловливает разную динамику зарплат в корпоративном и некорпоративном секторах.
Инна Деготькова, Иван Ткачёв
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