Китайские инвесторы «Мотор Сич» хотят взыскать с Украины $4,5 млрд

«Китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более $4,5 млрд», — сказано в сообщении (цитата по ТАСС). Также инвесторы «не исключают возможности продолжения требований о возмещении дополнительных убытков».
Иск направлен в арбитражный суд в Гааге. «Мы всегда надеемся на добрую волю и примирение, но никогда не поддаемся силовому давлению и будем использовать все возможные юридические средства для решительной защиты наших законных прав и интересов», — говорится в заявлении.
В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций завода. В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов «Мотор Сич». Они предусматривали блокировку активов, сокращение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и др. Причины санкций не разглашались. 20 марта суд в Киеве арестовал 100% акций «Мотор Сич». 24 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации завода.