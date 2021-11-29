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16:13 (мск), источник: РБК

Путин освободил семьи с детьми от НДФЛ при продаже квартиры

Для получения налоговых льгот семьям необходимо выполнить условия. Они касаются как срока покупки нового жилья, так и его стоимости.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин внес изменения в ст. 217 второй части Налогового кодекса. В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) освобождаются доходы, получаемые при продаже жилья семьями с двумя и более детьми в случае приобретения нового жилья для улучшения жилищных условий.

Срок, в течение которого продаваемое жилье находилось в собственности налогоплательщика, не имеет значения.

Однако есть и определенные условия:

  • налогоплательщики должны быть родителями (усыновителями) не менее двух детей, не достигших возраста 18 лет (24 лет, если дети получают образование по очной форме);
  • новая недвижимость должна быть приобретена в тот же календарный год, в который продана старая, или не позднее 30 апреля следующего года;
  • если речь идет о договоре долевого участия в строительстве, то по договору должна пройти полная оплата; общая площадь приобретенного помещения или его кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте;
  • кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн руб. ; на момент продажи жилого помещения ни у налогоплательщика, ни у его детей не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретенного жилья.

Налоговая льгота была предложена Министерством финансов. Ранее опрошенные РБК эксперты указывали, что всем предложенным критериям будет соответствовать лишь небольшое число семей: требование об одновременном соблюдении пяти условий сокращает число потенциальных получателей льготы, говорила руководитель практики имущественных отношений «Амулекс» Галина Гамбург.

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