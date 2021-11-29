16:13 (мск), источник: РБК
Путин освободил семьи с детьми от НДФЛ при продаже квартиры
Для получения налоговых льгот семьям необходимо выполнить условия. Они касаются как срока покупки нового жилья, так и его стоимости.
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Президент России Владимир Путин внес изменения в ст. 217 второй части Налогового кодекса. В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) освобождаются доходы, получаемые при продаже жилья семьями с двумя и более детьми в случае приобретения нового жилья для улучшения жилищных условий.
Срок, в течение которого продаваемое жилье находилось в собственности налогоплательщика, не имеет значения.
Однако есть и определенные условия:
Налоговая льгота была предложена Министерством финансов. Ранее опрошенные РБК эксперты указывали, что всем предложенным критериям будет соответствовать лишь небольшое число семей: требование об одновременном соблюдении пяти условий сокращает число потенциальных получателей льготы, говорила руководитель практики имущественных отношений «Амулекс» Галина Гамбург.