18:55 (мск), источник: Коммерсантъ
ООН подсчитала убытки отрасли от пандемии
Триллион, потерянный туризмом.
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Для любителей путешествовать 2021 год оказался ничем не лучше года предыдущего. По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), поездок за границу совершается все еще на 70−75% меньше, чем до пандемии COVID-19. В результате доходы от него, по прогнозам организации, окажутся по итогам года на $1 трлн ниже, чем в 2019 году.
Всемирная туристская организация опубликовала отчет о состоянии мировой индустрии туризма по итогам третьего квартала и оценила, какими будут доходы туристического бизнеса по итогам 2021 года.
Третий квартал стал удачным для мирового туризма. Благодаря массовой вакцинации против коронавируса и снятию ограничений на путешествия в ряде регионов количество поездок (учитываются прибытия туристов в страны назначения) выросло в период с июля по сентябрь на 58% по сравнению с прошлым годом, когда почти все границы в мире оставались закрытыми.
Тем не менее о восстановлении туристического рынка речь пока не идет — количество поездок за границу по сравнению с 2019 годом все еще на 64% ниже, и это только по итогам удачного третьего квартала.
По сравнению же с 2019 годом «количество поездок все еще на 76% ниже допандемийного уровня, а результаты в различных регионах мира остаются неравномерными», заявил генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили.
Туристический рынок в условиях пандемии лучше всего чувствует себя в Европе и Америке. Там количество международных поездок по итогам девяти месяцев сократилось только на 69% и 65% соответственно по сравнению с 2019 годом. В то время как, например, международный туризм в Азиатско-Тихоокеанском регионе практически исчез как явление: политика нулевой толерантности к коронавирусу привела к сокращению поездок на 95% по сравнению с 2019 годом.
В докладе отмечается, что те, кому все же удается выбраться за границу, стали тратить там заметно больше.
Тем не менее это не сильно помогает туристическому рынку в целом. Его доход по итогам 2021 года, по прогнозу ЮНВТО, составит примерно $700−800 млрд, что чуть лучше, чем в 2020 году, но все же не идет ни в какое сравнение с 2019 годом — тогда доход мировой индустрии туризма составил $1,7 трлн.
Что же касается мировой экономики, то отсутствие массового туризма повлечет за собой потерю более $1,5 трлн.
По итогам этого года вклад туризма в ВВП стран оценивается ЮНВТО в $1,9 трлн, в то время как в 2019 году этот показатель равнялся $3,5 трлн.
Рост же заболеваемости коронавирусом в отдельных странах и появление новых штаммов пока не сулят мировому туризму светлого будущего. «Почти половина экспертов (45%) считают, что международный туризм вернется к уровню 2019 года в 2024 году или позже, в то время как 43% указывают на восстановление в 2023 году», — заявил господин Пололикашвили.
Кирилл Сарханянц