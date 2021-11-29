«Нафтогаз» намерен судиться в случае сертификации «Северного потока-2»

«Мы надеемся, что этого не произойдет (сертификации “Северного потока-2”.— “Ъ”), но если это случится и они сертифицируют его без полного соответствия духу и букве европейского законодательства, тогда, конечно, мы обратимся в суд», — сказал господин Витренко Reuters, пояснив, что «никакого права вето (у “Нафтогаза” по вопросу.— “Ъ”) не существует». Участвуя в сертификации российского газопровода, Украина имеет право на определенный доступ к представленным документам, но не может его остановить, сказал он.
Глава «Нафтогаза» также высказал свои опасения насчет того, что Россия ни разу не выразила желания продлить контракт на поставки газа после 2024 года.
«Нет ничего, даже намека, никаких официальных или неофициальных переговоров (с Россией.— “Ъ”)… Мы обсуждаем это с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжался, но русские не хотят начинать эти обсуждения», — сказал господин Витренко.
Работы по укладке труб «Северного потока-2» завершились 6 сентября. 8 ноября «Газпром» заявил о готовности газопровода к запуску. Германия обещала ввести санкции, если Россия будет использовать транзит газа для давления на другие страны, в том числе на Украину. «Нафтогаз» считает, что «Северный поток-2» не соответствует требованиям европейского законодательства, а в случае запуска газопровода ежегодные потери Киева составят около $2 млрд.