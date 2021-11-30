В 2021 году «Черная пятница» в России установила рекорд продаж за пять лет

Об этом «Газете.Ru» сообщили в ЮKassa (сервис финтех-компании ЮMoney). Ее аналитики изучили почти 50 млн платежей, которые пользователи совершили более чем на 160 тыс. российских и иностранных сайтов. Сравнивались платежи с 27 по 29 ноября 2020 года и траты с 26 по 28 ноября 2021 года.
Плательщиков стало на 76% больше, а средний чек в интернет-магазинах увеличился на 4%, до 1539 рублей, сообщили в финтех-компании.
«В дни распродаж большим спросом у россиян обычно пользуются одежда и обувь, электроника и бытовая техника, товары для дома и ювелирные украшения, а также цифровые товары. В этом году наибольший рост числа покупок, в 6,4 раза, отмечен у турагентств. У частных клиник было в 6,2 раза больше покупок, чем год назад, а у онлайн-площадок, продающих игровые товары, — в 2,2 раза», — отметили там.
По словам гендиректора ЮMoney Ивана Глазачева, прошедшая «черная пятница» — самая успешная для российского онлайн-бизнеса за последние пять лет.
«На это повлияло, помимо прочего, изменение паттернов поведения покупателей и их переход в онлайн. Среди наиболее динамично растущих сегментов можно отметить цифровой контент и онлайн-образование: ежегодно они увеличиваются примерно на 50%», — сказал он.
Ранее в онлайн-ритейлере Wildberries сообщили, что россияне закупились в «Черную пятницу» на рекордные 43 млрд рублей.