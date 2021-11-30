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06:54 (мск), источник: © РИА Новости

Количество кредиток у россиян достигло рекордных показателей

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Количество кредиток на руках у россиян увеличилось в октябре на 2,2% — до рекордных 44,3 миллиона карт, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Источник: © РИА Новости

Согласно данным компании, по итогам октября число активных кредитных карт у россиян выросло примерно на один миллион — до 44,3 миллиона с 43,3 миллиона карт месяцем ранее.

Одновременно в прошлом месяце вырос и объем задолженности населения по кредиткам — на 2,5%, до 1,2 триллиона рублей, что также является максимальным уровнем за всю историю наблюдений.

«Рост числа кредитных карт связан с ростом популярности данного продукта у населения — всё больше сервисов банки “привязывают” к кредитным картам, что позитивно сказывается на спросе потребителей. Судя по текущим тенденциям, к концу года в обороте может находиться более 45 миллионов кредитных карт», — говорит гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Россияне в октябре впервые за несколько месяцев немного сократили объем просроченной по кредиткам задолженности. Так, количество «плохих» карт сократилось на 0,5% — до 2,66 миллиона карт, а задолженность по ним — на символические 0,2%, до 159,2 миллиарда рублей. Лагуткин ждет, что до конца года банки традиционно спишут наиболее проблемную часть портфеля, в результате чего объем просрочки по кредитным картам снизится еще примерно на 2%.

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