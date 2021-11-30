Количество кредиток у россиян достигло рекордных показателей

Согласно данным компании, по итогам октября число активных кредитных карт у россиян выросло примерно на один миллион — до 44,3 миллиона с 43,3 миллиона карт месяцем ранее.
Одновременно в прошлом месяце вырос и объем задолженности населения по кредиткам — на 2,5%, до 1,2 триллиона рублей, что также является максимальным уровнем за всю историю наблюдений.
«Рост числа кредитных карт связан с ростом популярности данного продукта у населения — всё больше сервисов банки “привязывают” к кредитным картам, что позитивно сказывается на спросе потребителей. Судя по текущим тенденциям, к концу года в обороте может находиться более 45 миллионов кредитных карт», — говорит гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
Россияне в октябре впервые за несколько месяцев немного сократили объем просроченной по кредиткам задолженности. Так, количество «плохих» карт сократилось на 0,5% — до 2,66 миллиона карт, а задолженность по ним — на символические 0,2%, до 159,2 миллиарда рублей. Лагуткин ждет, что до конца года банки традиционно спишут наиболее проблемную часть портфеля, в результате чего объем просрочки по кредитным картам снизится еще примерно на 2%.