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14:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Орешкин описал три сценария влияния штамма «омикрон» на мировую экономику

Помощник президента России Максим Орешкин считает, что есть три основных сценария развития мировой экономики на фоне появления нового штамма коронавируса «омикрон». По его мнению, самый «тяжелый» из них предполагает, что «омикрон» будет обходить вакцины, а значит, «всю историю с коронавирусом во многом может запустить по новой». Сценарии он описал в ходе выступления на форуме «Россия зовет».

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Источник: РИА "Новости"

Как, по мнению Орешкина, будет развиваться ситуация:

  • «Сценарий негативный, тяжелый» — вирус будет распространяться быстрее, если тяжесть заболевания останется высокой, и при этом он сможет обходить существующие вакцины, существующие тесты;.
  • сценарий второй — «ложная тревога»: этот штамм окажется не таким опасным, как сейчас представляется, и о нем забудут так же, как и о других, которые выявляли в последнее время;.
  • позитивный сценарий: тяжесть заболевания будет не очень высокой, но вирус при этом будет распространяться быстро и за счет этого вытеснит «дельту».

Первый сценарий, по словам Орешкина, наиболее опасен, поскольку «всю историю с коронавирусом во многом может запустить по новой», а третий — не очень вероятный, так как информации о новом штамме пока очень мало. Но, по его мнению, нужно не гадать, какой из сценариев реализуется, а готовиться к любому развитию ситуации.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) пообещал произвести 100 млн доз вакцины «Спутник V» под омикрон-штамм, который отличается самым большим количеством мутаций, до 20 февраля. Заявление прозвучало после заявлений компаний Moderna и Pfizer о намерениях создать препараты, которые будут эффективны против нового варианта коронавируса.

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