14:28 (мск), источник: Коммерсантъ
Орешкин описал три сценария влияния штамма «омикрон» на мировую экономику
Помощник президента России Максим Орешкин считает, что есть три основных сценария развития мировой экономики на фоне появления нового штамма коронавируса «омикрон». По его мнению, самый «тяжелый» из них предполагает, что «омикрон» будет обходить вакцины, а значит, «всю историю с коронавирусом во многом может запустить по новой». Сценарии он описал в ходе выступления на форуме «Россия зовет».