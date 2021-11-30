Глава компании Moderna усомнился в эффективности имеющихся вакцин в борьбе cо штаммом «омикрон»

Глава Moderna считает, что из-за большого количества мутаций в новом штамме, все имеющиеся вакцины нужно будет модифицировать. Сейчас в Moderna и Pfizer разрабатывают новые препараты для прививок, способные противостоять «омикрону». Потребуется несколько месяцев, чтобы запустить массовое производство новой вакцины, подчеркнул Бансель.
«[Moderna] и Pfizer не смогут сделать миллиард доз на следующей неделе. Математика не работает. Но сможем ли мы выдать миллиард доз к лету? Конечно», — сказал он, отметив, что Moderna может произвести в общей сложности 2−3 млрд доз в 2022 году.
Бансель также добавил, что было бы рискованно переводить все производственные мощности его компании на борьбу с «омикроном» в то время, когда другие варианты коронавируса все еще многочисленны.
По словам Банселя, ученые обеспокоены тем, что 32 из 50 мутаций в варианте «омикрона» связаны с белком, на котором сосредоточены все современные вакцины, укрепляющие иммунную систему человека для последующей борьбы с COVID-19.
При этом, большинство экспертов не ожидали появления так сильно мутировавшего варианта вируса в ближайшие год или два, добавил глава Moderna.
В своем интервью Бансель раскритиковал тех, кто обвиняет производителей вакцин в том, что они делают недостаточно для вакцинации населения развивающихся странах, таких как Южная Африка, где, по данным Университета Джона Хопкинса, только четверть местных жителей полностью привита.
Это было в основном политическое решение богатых стран. В США нам сказали, что у нас нет другого выбора, кроме как отдавать 60% нашей продукции правительству США.
Стефан Бансельглава компании Moderna
Бансель также сказал, что для Африки выделили 70 млн вакцин Moderna, которые оставались на складах компании и были направлены по линии международной программы COVAX по поставке вакцин развивающимся странам, но отдельные правительства отказались от них. «Это потому, что-либо у них нет таможенных документов, либо у них нет места в холодильнике, либо потому, что есть какая-то проблема в получении дозы человеком», — рассказал Бансель.
Штамм «омикрон» обнаружили в конце ноября в Ботсване и в ЮАР. На 30 ноября новый вариант коронавируса выявлен в 16 странах, в том числе в Европы, Японии, Австралии, Израиле, Гонконге и Канаде.
Предполагается, что у «омикрона» 43 мутации, а основные изменения произошли в области белка, который связывается с клетками человека. Это значит, что коронавирус адаптировался к человеческому организму. ВОЗ предупредила, что случаи заражения «омикроном» могут наблюдаться среди полностью вакцинированных из-за устойчивости штамма к защитным антителам переболевших. В ВОЗ также считают, что риск глобального распространения нового штамма высок.