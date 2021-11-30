Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 ООН подсчитала убытки туризма от пандемии Триллион, потерянный туризмом
Фоторепортажи
1010 шагов Екатерины Великой, которые изменили Россию
15Названы победители The Comedy Wildlife Photography Awards
13:18 (мск), источник: Ведомости

Набиуллина и Дерипаска поспорили о ставках в экономике

Основатель «Русала» Олег Дерипаска в ходе сессии инвестиционного форума «Россия зовет» снова раскритиковал денежно-кредитную политику Центробанка из-за повышения ставок и, как следствие, отсутствие «дешевых денег».

Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, что это будет колоссальная ошибка, если мы попробуем переждать (всплеск инфляции — ред.) Я слышу: давайте переждем два года, инфляционные ожидания, сама инфляция снизится — не согласен. Есть кривая спроса и предложения, поэтому давайте нарастим предложение, они (инфляционные ожидания — ред.) также быстро снизятся, давайте дадим денег в логистику — товары будут двигаться быстрее и чаще приходить […], давайте вложим в хранение (товаров — ред.). Но никто не будет вкладывать, когда стоимость кредита прогнозируется на уровне 10% в начале следующего года, я вам гарантирую», — сказал он.

Бизнесмен также заявил, что рынок кредитования компаний в России является «кабальным». «Вы все время двигаете кривую спроса вниз, и вам кажется что таким образом у вас точка равновесия тоже сдвинется. А нужно обеспечить предложение. Я вам гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция», — сказал Дерипаска.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Бизнесменам разрешат перевести личные фонды в российские офшоры
Пять глобальных угроз для рынков акций
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь