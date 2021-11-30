Набиуллина и Дерипаска поспорили о ставках в экономике

«Я считаю, что это будет колоссальная ошибка, если мы попробуем переждать (всплеск инфляции — ред.) Я слышу: давайте переждем два года, инфляционные ожидания, сама инфляция снизится — не согласен. Есть кривая спроса и предложения, поэтому давайте нарастим предложение, они (инфляционные ожидания — ред.) также быстро снизятся, давайте дадим денег в логистику — товары будут двигаться быстрее и чаще приходить […], давайте вложим в хранение (товаров — ред.). Но никто не будет вкладывать, когда стоимость кредита прогнозируется на уровне 10% в начале следующего года, я вам гарантирую», — сказал он.
Бизнесмен также заявил, что рынок кредитования компаний в России является «кабальным». «Вы все время двигаете кривую спроса вниз, и вам кажется что таким образом у вас точка равновесия тоже сдвинется. А нужно обеспечить предложение. Я вам гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция», — сказал Дерипаска.