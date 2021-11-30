Профессор МГУ предрек дальнейшее ослабление рубля

Как отметил Колганов, курс рубля в значительной степени зависит от конъюнктуры нефтяного рынка. «Если нефтяные цены будут идти вверх, это будет поддерживать курс рубля, если нет — российская валюта будет падать», — сказал он в интервью VM.RU, добавив, что в последние несколько лет наблюдается тенденция снижения стоимости российской валюты по отношению к доллару.
Кроме этого профессор отметил, что масштабные закупки валюты Центральным банком также оказывают давление на рубль. По его словам, поскольку ЦБ РФ не видит необходимости в приостановке таких покупок, можно сделать вывод, что и российские власти заинтересованы в снижении курса рубля.
Колганов согласился, что это выгодно экспортерам. Но с другой стороны он обратил внимание, что Россия закупает на валюту часть машинно-технической продукции, часть сырья, материалов, комплектующих. И если валюта дорожает, то дороже становится и конечная продукция российских производителей.
«Ситуация двоякая: с одной стороны, хорошо наращивать доходы от экспорта, а с другой — мы теряем на удорожании импортных потоков», — объяснил экономист.
Он добавил, что Центробанку следует быть более осторожным с действиями, понижающими курс рубля, так как это является одним из источников роста цен на внутреннем рынке.
Профессор предположил, что власти просто не хотят идти на ущемление интересов экспортеров, которые контролируют самые серьезные финансовые потоки. Другие сектора экономики по сравнению с ними выглядят слабо.
Колганов считает, что необходим сильный структурный сдвиг в пользу обрабатывающей промышленности, но это потребует серьезных изменений текущего экономического курса.