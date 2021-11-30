Fitch оценило вероятность глобального локдауна из-за омикрон-штамма

Понимание реальной опасности нового штамма займет от нескольких дней до нескольких недель, пишет агентство со ссылкой на информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Главным риском для глобальной экономики могут стать новые ограничительные меры, которые будут принимать правительства, если подтвердится предположение, что новый штамм SARS-CoV-2 гораздо опаснее «дельты».
«Но опыт большинства крупных стран показывает, что каждая последующая волна коронавирусной инфекции оказывает меньшее влияние на экономический рост по мере адаптации экономики, например, за счет изменений в моделях работы и потребления», — считают в Fitch.
Кроме того, со времени начала пандемии появились программы вакцинации, а также значительно улучшилось научное понимание вируса, и это снизило зависимость ситуации от административных ограничительных мер. К тому же значительно возросла политическая цена новых локдаунов для правительств стран.
«Эти факторы делают маловероятным повторение беспрецедентного сокращения мирового ВВП в первом полугодии 2020 года», — говорится в обзоре.
Темпы вакцинации в этом случае могут сыграть решающую роль, поскольку пример Европы и США показывает, что широкая вакцинация снижает нагрузку на системы здравоохранения стран и уменьшает вероятность принятия строгих карантинных мер.
Кроме того, ситуация с инфляцией в мире может усугубиться из-за новых ограничений, если они ограничат восстановление предложения рабочей силы и приведут к новым срывам в цепочках поставок.
Накануне ВОЗ предупредила, что новый штамм коронавируса может оказать серьезное влияние на развитие пандемии. Согласно докладу организации, «общий риск, связанный с новым вариантом коронавируса омикрон, оценивается как очень высокий».
Опасения связаны с тем, что у омикрон-штамма зафиксировано «беспрецедентное» количество мутаций в спайковом белке — именно этот белок вирус использует для прикрепления к рецепторам здоровых клеток. По предварительным и еще не подтвержденным данным, этот штамм может быть заразнее своих предшественников.
Исследование омикрон-штамма продолжается: эксперты изучают, в какой степени он легче передается между людьми, может ли быть опасен для уже переболевших другими штаммами коронавируса. Кроме того, необходимо дополнительно изучить, будут ли существующие вакцины эффективны против нового штамма.
Россия уже объявила о некоторых предупредительных мерах. Тем, кто вернулся из стран, где выявлен высокий риск заразиться новым омикрон-штаммом коронавируса, необходимо будет провести 14 дней в карантине, объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также попросила россиян не планировать поездки за границу на новогодние праздники.
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