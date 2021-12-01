Половина россиян негативно отнеслась к идее отказаться от бумажных денег

Среди россиян 47% (52% мужчин и 42% женщин) отрицательно относятся к идее запретить оплату бумажными деньгами и оставить возможность расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом, 26% оценивают это предложение положительно. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ «Наличные деньги: запретить или оставить?» (есть у РБК).
Исследование было проведено 8 ноября, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер статистической погрешности с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Что касается нынешней ситуации, то уже сейчас чуть менее половины россиян — 45% — предпочитают расплачиваться за покупки и услуги безналичными способами. Менее трети (28%) пользуются в равной степени наличными и безналичными способами оплаты. Еще четверть опрошенных — 26% — предпочтут расплатиться за товары и услуги наличными. При этом 15% россиян предпочитают расплачиваться только купюрами, а 11% — только безналичными способами.
Как показал опрос, оплату бумажными деньгами чаще выбирают граждане в возрасте 60+ (46% платят так всегда или в большинстве случаев). Напротив, чаще других безналичные расчеты предпочитает молодежь (56−70%) и россияне в возрасте 35−44 лет (50%).
Еще один вопрос касался того, готовы ли респонденты отказаться от использования бумажных денег, если безналичная оплата будет приниматься повсеместно. На этот вопрос 48% опрошенных ответили, что скорее не готовы, (52−56% среди граждан от 35 до 59 лет). Почти столько же россиян — 49% — сказали, что скорее готовы.
Рассуждая о будущем, более половины респондентов — 62% — согласились с мнением, что в перспективе ближайших 20−30 лет бумажные деньги выйдут из оборота. Также 27% считают, что бумажные деньги скорее всего будут использоваться (в большей степени к этому мнению склоняются мужчины — 30%).
Летом 2021 года сообщалось, что в первом квартале россияне совершили 544 млн операций по снятию наличных с банковских карт — это даже меньше, чем во время прошлогоднего локдауна. Эксперты тогда поясняли, что это связано с пандемией коронавируса и вводом Системы быстрых платежей.