12:16 (мск), источник: Газета.Ру
Цена нефти Brent впервые за три месяца упала ниже $70
Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
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Стоимость нефти упала ниже $70 впервые с 24 августа, передает сайт News.ru.
Специалисты считают, что причиной падения стали новости о появлении нового штамма коронавируса — «омикрон». Аналитики полагают, что ограничительные меры, призванные не допустить его распространения, могут повлечь за собой снижение спроса. Из-за этого, опасаются эксперты, ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи в январе.
Из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. С августа 2021 года альянс увеличил добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года вернуться к прежним уровням.